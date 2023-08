A La Roche, un nouveau spectacle pour le fantôme de Berthe l’année prochaine

Les apparitions du fantôme de Berthe font partie des animations estivales de La Roche-en-Ardenne et drainent, depuis ses débuts dans les années 1950, un très large public. Malgré une météo parfois capricieuse, cette constante a été respectée et pour sa dernière sortie, le Syndicat d’Initiative local, qui organise la manifestation, avait opté pour différentes animations supplémentaires, comme de fantômes dans les rues (notre photo) et non plus pour un feu d’artifice.