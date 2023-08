Urgence dans la traversée de Verlaine: les élus de Neufchâteau interpellent le ministre Henry

Les travaux de maintenance de la voirie communale pour 2023 sont approuvés. L’ardoise se monte à 647 000€ TVA comprise, explique l’échevin Jacques Cheppe qui les énumère. Parmi ceux-ci, on va aménager le carrefour du bac à Fineuse, la route de Namoussart à Mon Idée, les trottoirs à Hamipré et à Petitvoir, le chemin des Uzes à Respelt, des filets d’eau dans différentes sections, etc. Unanimité.

Marre du mauvais état de la route à Verlaine

Le mauvais état de tronçons de voiries régionales, dont la N40 (Verlaine à Neufchâteau) et la sortie de Neufchâteau vers l’E411, inquiète les élus: "Il y a des risques pour la sécurité et ce ne sont pas les rustines qui arrangent les choses", déplore le mayeur. "Nous, au niveau communal, on fait notre part. La Région doit pouvoir faire de même sur ces voiries fort fréquentées", ajoute-t-il

Les élus décident d’envoyer une motion au ministre wallon écolo Henry en charge des Travaux à la Région.

Yves Evrard (min.) annonce qu’il a déjà interpellé ledit ministre sur l’état de la N40 à Verlaine et ce dernier lui a répondu que les travaux seront réalisés en 2024.

Le bourgmestre annonce qu’il a "lu la note du ministre. Il en ressort que les travaux ne concernent pas Verlaine, mais seulement le tronçon de Lamouline jusqu’au rond-point de Recogne! On est intervenu via l’échevine Mme Clementz (écolo) auprès du ministre et on nous a répondu que, dans le meilleur des cas, la rénovation de la traversée de Verlaine n’est prévue qu’en 2025".

M. Evrard rétorque qu’il a eu la confirmation que la traversée de Verlaine et des pistes cyclables sont bel et bien pour 2024 : "Il y a 540 000€ au budget et ce chantier commencera en 2024".

M. Huberty s’étonne: "le revêtement entre le zoning de Semel et l’entrée de Verlaine sera rénové d’ici la fin de l’année alors qu’il est en bon état. En revanche, ce chantier s’arrêtera où la route devient mauvaise!"

La motion est votée à l’unanimité

Sur le plan de la sécurité, en plus du radar fixe prévu au Poteau de Tournay en 2024 et celui de Petitvoir déjà installé, il y en aura un dans la traversée de Verlaine et un autre dans celle d’Hamipré.

Les petites communes de moins de 12 000 habitants seront exclues des subsides de la rénovation urbaine dès 2024!

Le bourgmestre propose d’approuver le plan de rénovation urbaine qui va permettre d’obtenir des subsides pour éliminer les chancres en centre-ville un plan qui, en 20 ans, a permis l’aménagement de pas mal de coins en ville.

Un auteur de projet a fait un diagnostic, "un travail colossal en amont des fiches projets", annonce M. Huberty, "sans oublier les réunions des diverses commissions". Il regrette, dit-il, "la récente décision du gouvernement régional d’écarter des subsides à la rénovation urbaine les villes de moins de 12 000 habitants "dont nous sommes".

Unanimité.

Un gros débat s’en suit concernant le logement du curé à Verlaine. L’échevin Grandjean annonce que le prêtre pourra occuper la maison près du cimetière de Neufchâteau quand celle-ci aura été rénovée. En attendant, il habitera dans un des trois logements d’urgence du CPAS pour un montant mensuel de 917 euros. Tollé sur les bancs de la minorité qui affirme n’avoir rien contre le prêtre, mais avoue "ne pas comprendre pourquoi on loge le curé dans un logement d’urgence alors qu’avec un budget de 917€ par mois, on peut aisément trouver un bel appartement ou une maison à louer sur Neufchâteau".

Le bourgmestre répond que trouver un logement adéquat pour le curé (il y a un cahier des charges précis) n’est pas simple. "En attendant de rénover la maison près du cimetière, le logis d’urgence convient et il en reste encore deux s’il fallait reloger une famille en urgence."

Au vote: 10 oui, 4 non (min.) et une abstention (Mme Mons delle Roche).