Le bourgmestre Huberty répond à Yves Evrard: "Nous adhérons déjà à l'association des Neufchâteau du monde depuis 2022

Le conseiller Yves Evrard (min.) propose que Neufchâteau rejoigne l’association des Neufchâteau du monde ( Newcastle of the world), qui existe depuis 1998 à l’initiative d’un maire du Japon (lire notre édition de mardi dernier et lavenir.net). "Notre centre-ville se meurt, les projets que je propose vont la redynamiser", dit-il.

"Ce que vous dites n’est pas neuf. Le collège communal s’est déjà inscrit dans cette association des Neufchâteau du monde le 3 février 2022 et, le 22 juillet 2022, notre inscription était entérinée. On a eu des contacts tout au long de l’année avec différents maires de cette association, dont un de Tchéquie qui nous a conviés en octobre prochain chez lui là où se réuniront les Neufchâteau (cela a lieu tous les deux ans). On va s’y rendre et on abordera les problèmes qui touchent notre ville comme la rénovation urbaine", explique le bourgmestre François Huberty qui estime qu’il "faut rester réalistes, notamment sur les cellules commerciales vides. Dire que le centre-ville se meurt, c’est du mépris pour les opérateurs qui s’activent pour le dynamiser, comme l’ADL, l’association des commerçants et tous ceux qui organisent des événements". Il s’adresse à M. Evrard: "Votre idée pour redynamiser les cellules vides est louable, mais très compliquée à mettre en œuvre avec un résultat qui sera mitigé. Faire croire qu’un écran géant par cellule vide va attirer des touristes du monde entier, ça semble léger et ça ne résoudra pas le problème. Par contre, des primes communales à l’installation qui existent déjà, le regroupement de surfaces commerciales, la rénovation urbaine, etc., sont plus efficaces", ajoute le mayeur.

Les Chestrolais se rendront à la réunion de l’association des Neufchâteau en Tchéquie en octobre prochain

M. Evrard: "Je me réjouis que vous alliez en Tchéquie à la réunion des Neufchâteau. Moi, je ne suis pas un adepte de la méthode Coué à dire que tout va bien à Neufchâteau. Vous vous focalisez sur les cellules vides, mais l’idée est de créer une identité forte et une dynamique pour notre ville, de fédérer nos forces vives. Les projets que je propose permettent cela et la Commune doit jouer un rôle de levier".

Mme Mons delle Roche (ind.): "Je suis étonnée du nombre de gens qui parlent toutes sortes de langues pendant les vacances chez nous. Contrairement à ce que dit M. Evrard, Neufchâteau n’est pas une ville morte. Il faut budgétiser le coût des projets qu’il propose dans le cadre de l’association des Neufchâteau du monde. En dehors de cette organisation, on peut aussi organiser des activités de toutes sortes avec d’autres pays"

M. Evrard: "L’avantage de cette association est d’avoir un réseau et de savoir à qui on parle. On peut organiser des activités en dehors de celle-ci, mais c’est beaucoup plus compliqué."

Micheline Louis, échevine du Tourisme: "On doit tout d’abord achever tout ce qui a été mis en place pour le tourisme à Neufchâteau. Je pense notamment au développement de la vallée du lac. Et c’est seulement après cela qu’on pourra étudier les projets que vous proposez au niveau international." M. Evrard répond: "L’un n’empêche pas l’autre".