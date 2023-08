Witry: du seconde main à bon prix pour équiper les animaux de compagnie

Si la venue d’un animal de compagnie est souvent signe de joie et d’enthousiasme pour ses propriétaires, il ne l’est pas toujours pour le portefeuille. Les divers équipements, jeux et accessoires peuvent parfois coûter très cher. Heureusement, il existe des structures qui permettent d’acquérir toutes ces choses à moindre prix. C’est le cas à Witry (Léglise) où Camille Dumont a ouvert Animaux’casion le 22 juillet dernier. Depuis son garage, la dame propose un dépôt-vente d’accessoires pour animaux via son activité complémentaire. "J’ai toujours été passionnée par les animaux et je suis moi-même fille d’agriculteurs, explique la jeune femme. J’ai d’ailleurs de nombreux animaux chez moi. Lorsque j’ai voulu acheter des accessoires pour mon chien, je me suis rendue compte qu’il n’était pas facile de trouver des choses en seconde main. L’idée m’est donc venue d’ouvrir un tel commerce". Ces objets mis en vente proviennent de particuliers qui en font don gratuitement ou qui le mettent en dépôt-vente. "Souvent, les propriétaires d’animaux se retrouvent avec des accessoires pour petits animaux ; une fois qu’ils grandissent, ils ne s’en servent plus, poursuit l’indépendante . D’autres constatent que l’équipement acheté n’est pas utilisé par leur animal de compagnie".