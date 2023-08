Un ouf de soulagement pour la Province de Luxembourg: l'évêché achète la maison de l'évêque!

Le bâtiment, classé, se trouve au numéro 1 de la bien nommée rue de l’Évêché, à Namur, dans un quartier très ecclésiastique, puisque la cathédrale Saint-Aubain et le séminaire sont à proximité directe.

Problème: les locaux, qui comprennent également des bureaux administratifs, sont vétustes. Selon les estimations, il faudrait 5,5 millions d’euros pour les rénover. Certes, des subsides sont possibles, mais du point de vue provincial, ça devient plus que compliqué à assumer, à tout le moins dans des délais raisonnables. Ce qui n’arrange pas vraiment la hiérarchie catholique.

Dixit le député provincial namurois en charge du dossier, Amaury Alexandre (DéFI), la réalité est d’autant plus sensible depuis la réforme des Provinces, qui impose à ces dernières une contribution toujours plus forte aux zones de secours. Il fallait trouver un deal raisonnable, commente-t-il. Parmi les propositions, celle d’installer l’évêque et ses services ailleurs, dans un bâtiment plus moderne, et de vendre l’actuel. Mais c’eût été faire fi de l’histoire, on n’y tenait pas à l’Évêché, de manière assez compréhensible. Et donc, continue le député Alexandre, on s’est mis d’accord sur la seule solution possible et raisonnable. Le deal sera soumis au vote lors de la réunion du conseil provincial de ce vendredi. Aucune surprise à attendre, le point passera.

Sinon, on rénovait à la Saint-Glinglin

L’ASBL Évêché va racheter le bâtiment pour la somme de 930 000 €, une valeur fixée par expertise. Pas besoin de mise en concurrence, puisque l’immense immeuble du centre-ville namurois doit, selon les termes de l’acte d’achat de 1806, être affecté au logement du responsable de l’Évêché de Namur-Luxembourg.

À la Province de Namur (idem pour celle de Luxembourg), on se débarrasse d’une fameuse charge, l’évêché devant dorénavant assumer toutes les charges du propriétaire. Sauf que les deux Provinces ne peuvent totalement se dédouaner de leurs obligations légales, même très anciennes. Voilà pourquoi le nouveau propriétaire, l’Évêché, recevra annuellement une somme de 37 500 € (indexée), un forfait englobant toutes les responsabilités provinciales (de logement, de réparations et d’entretien). La Province de Namur contribuera pour 25 000 €, le solde sera apporté par celle de Luxembourg.

C’était ça ou continuer comme avant, analyse Amaury Alexandre… au risque d’attendre les indispensables travaux de réfection et d’isolation jusqu’à la Saint-Glinglin.

L’Évêché, lui, pourra aller plus vite, mettre des fonds sur la table et solliciter des subsides (de l’ordre de 50 à 60%). Le député Alexandre le souligne, il ne s’agit pas désormais de s’en laver les mains: "La Province aidera l’Évêché à monter les dossiers, notamment à destination de l’Agence wallonne du patrimoine."

L’idée à la base de ces négociations désormais abouties, c’était de "dénouer le nœud", expose notre interlocuteur provincial namurois. C’est fait et c’est historique, sachant que les deux seules Provinces en charge de bâtiments épiscopaux sont celles de Namur et de Luxembourg (ailleurs c’est du ressort de la Régie des bâtiments, donc de l’État fédéral).