C’est à Saint-Mard, le 31 mai 1958 que Willy Marcel et Marie-Henriette Farinelle se sont dit oui. De leur union est né un fils et deux petits-enfants. Si Marcel a réalisé sa carrière comme ingénieur en France, Marie-Henriette fut la toute première infirmière en chef au home Saint-Antoine (qui fut tour à tour une maternité, une clinique et une maison de repos).

Noces de diamant

Richard Hissette et Liliane Gobert se sont rencontrés à la fancy-fair de Clairefontaine en 1958. Ils se marient le 15 avril 1963 à Bonnert. Un fils et deux petits-enfants viennent agrandir la famille. Si Liliane a toujours exercé comme infirmière, Richard travaille tout d’abord à la Cellulose avant de rejoindre une banque au Luxembourg. Durant son temps libre, ce dernier réalise des tableaux et a peint pour la salle du conseil tandis que son épouse apprécie la lecture, la marche et collectionne les figurines de chats.

C’est au bal à Herbesthal que Jacques Denis et Marie-Josée Habets se sont connus. Après s’être dit oui le 17 avril 1963 à Eupen, ils accueillent cinq enfants, 15 petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Si Jacques a travaillé au chemin de fer et a exercé comme chef de gare à Lamorteau avant de créer la société Gaume-Services, Marie-Josée a tenu deux commerces à Virton, le magasin de laine Pingouin et Eldi. Cette dernière se passionne pour la dentelle au fuseau, le patchwork et la broderie tandis que son époux pratique la reliure et a parcouru le chemin de Compostelle. Tous deux font partie du groupe des aînés de Rouvroy.

Noces d’or

Après s’être rencontrés à Aubange dans le quartier qu’ils habitaient, Yvan Milani et Jocelyne Alves s’y sont unis le 7 juillet 1973. Une fille et trois petits-enfants font depuis leur bonheur. Tous deux ont une vie professionnelle chargée. Elle travaille par exemple comme couturière dans des usines, chez Nopri, au Cora, une usine nucléaire et termine par l’administration communale. Lui rejoint entre autres l’usine d’Athus, la fonderie de Rodange, l’ARBED et enfin le service des ouvriers de la commune. Il a notamment restauré les deux fours à pain et apprécie le travail du bois. Jocelyne quant à elle aime la couture, la lecture, la marche et prendre soin de ses fleurs et de ses petits-enfants. Tous deux sont amateurs de brocante.

Hubert Germain et Marie-Thérèse Dumont se sont connus sur les bancs de l’école du village et se marient à Harnoncourt le 15 septembre 1973. De leur union naissent deux filles et cinq petits-enfants. Toute sa carrière, Hubert a été fidèle son employeur Proximus (anciennement RTT et Belgacom). Marie-Thérèse est quant à elle employée comme secrétaire à l’entreprise Eischorn. Cette dernière, apprécie la broderie, la dentelle et aime cuisiner en famille tout en étant bénévole à la Croix-Rouge. Son époux est de son côté passionné de jardin, de maçonnerie et de bricolage en bois.