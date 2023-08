Neufchâteau: une turbine au moulin Klepper produira 23 000 kW/h par an!

Le bourgmestre François Huberty propose de confier une étude à Idélux en vue de l’installation d’une turbine hydroélectrique entre les deux bâtiments des moulins Klepper (celui proprement dit et l’ancienne scierie) où il y a une hauteur de chute d’eau de plus de 3 mètres, avec l’espoir de produire 23 000 kW/h par an. "On estime le coût à environ 179 000€ amortissable en 10 ans. L’énergie fournie pourrait couvrir les besoins des deux moulins", avance le mayeur.

Deux turbines ? Une au moulin et une autre plus tard à la sortie du lac ?

Le conseiller Simon Defat (min.) demande: "Un décret énergie wallon permet aux Communes de mettre en place des communautés d’énergie. Les riverains ne pourraient-ils pas profiter de ces 40 à 50 mégawatts produits par an, quand l’électricité n’est pas utilisée ? Ne pourrait-on pas inclure cela au cahier des charges d’Idélux ?"

Le mayeur répond qu’Idélux doit voir avec Orès: "La question a déjà été soulevée. Il faudrait alors relier cette énergie à la cabine du lac. Toutefois, une bonne partie de l’électricité sera utilisée par les deux moulins et même par un bâtiment communal un peu plus loin".

Yves Evrard: "Ce n’est pas un projet neuf et cela avait déjà été étudié par le passé. Mais la technologie a bien évolué. On avait envisagé à l’époque de placer une turbine à la sortie de l’eau du lac car il y avait un débit plus régulier. Ne devrait-on pas réétudier la question pour voir quel site choisir si pas les deux ? Cela multiplierait la capacité de production".

François Huberty: "On a reparlé de cela avec Idélux. On a planché sur les moulins parce que les bâtiments sont tout près et qu’on bénéficie de la cave d’un moulin pour abriter la turbine. Toutefois, dans un an ou deux, suivant les résultats de l’étude à la sortie du lac, on verra s’il est opportun d’investir dans une deuxième turbine".

Unanimité.

Le chancre de la cafétéria : qui est propriétaire ? "Nous", dit le mayeur. "Pas si sûr", rétorque la conseillère Michèle Mons delle Roche

Le bâtiment de l’ancienne cafétéria du camping du lac, "propriété communale, est dans un état lamentable", dit le mayeur, c’est un chancre. "C’est un coup de poing dans le paysage de la vallée et en plus il est parfois squatté. Il y a urgence pour détruire ce bâtiment, source de dangers", avance-t-il encore. Il propose de voter un cahier des charges relatif à sa destruction.

La conseillère Michèle Mons delle Roche (ind.) dit qu’elle est d’accord qu’on démolisse ce chancre, mais elle ne pourra voter ce point "parce que la situation n’est pas claire. Je ne suis pas aussi sûre que l’avocat de la Ville qui affirme que nous sommes les propriétaires de ce chancre. Selon moi, Neufchâteau n’est plus la seule propriétaire du camping puisqu’il y a eu un compromis de vente. Qui est propriétaire alors ? C’est mettre la charrue avant les bœufs que de déjà parler de démolition de ce chancre. Cela pourrait être source de conflit si ce bien qui ne nous appartient plus totalement était détruit. La meilleure solution est de demander au promoteur s’il est d’accord de démolir", suggère-t-elle.

Yves Evrard: "La situation n’est pas claire en effet, mais puisqu’il y a un danger avec ce bâtiment, un bourgmestre digne de ce nom prend un arrêté d’exécution et fait démolir sans passer devant le conseil communal. Toutefois d’un point de vue juridique, il faut que les choses soient bien claires."

Le bourgmestre: "On espère que le dossier avance, c’est juridiquement compliqué. Des discussions sont toujours en cours avec le promoteur et il y a bel et bien un conflit. Si on veut développer un village de vacances là, il faudra le faire de manière réfléchie parce que les choses ont évolué avec le temps (parkings, accessibilité, aménagement des lieux, etc.). Par rapport au développement du futur camping, il y a encore des discussions avec le promoteur.

Quant à la démolition, un budget est prévu cette année pour assainir le site. On a voulu faire les choses dans les règles et c’est pour cela que ce cahier des charges passe au conseil pour pouvoir avancer rapidement et faire un appel d’offres afin d’obtenir le meilleur prix pour la démolition.

J’entends bien les remarques de M me Mons delle Roche, mais je préfère m’en référer aux conclusions de l’avocat de la Ville, Me Laurent qui affirme que l’ancienne cafétéria est bel et bien propriété communale. Et puis, dans le compromis de vente, il est clairement stipulé que le promoteur a le devoir d’abattre le bâtiment. Alors, où est le problème, Quel dommage pourrait-il évoquer si d’aventure il voulait nous demander des comptes après la démolition de ce chancre ?"

Yves Evrard: "Vous nous demandez en quelque sorte de cautionner quelque chose qui n’est pas clair. Si on est propriétaire, OK, mais rien n’est moins sûr. Notre groupe s’abstiendra"

Au vote: le cahier des charges est voté à la majorité + le conseiller Vincent Parache (ind.) ; la minorité s’abstient et Mme Mons delle roche vote contre. Soit 10 oui, 4 abstentions et un non.