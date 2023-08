Nassogne: quatre photographes nature exposeront leurs clichés le week-end prochain

Intitulé tout naturellement "Ma passion, photographe de la nature", celui-ci aura lieu à la maison rurale de Nassogne.

"Durant ce week-end, gratuit et accessible à tous, d’échanges et de découvertes, on proposera un programme mettant en lumière des photographes nature reconnus, et aux styles différents", développe Catherine Leva, de l’Office du Tourisme.

Conférence le 1er septembre

Le week-end débutera le vendredi à 19 h 30, avec une conférence, suivie de l’inauguration de 4 expositions, en la présence des 4 photographes.

Auteur et photographe naturaliste belge, le local Philippe Moës présentera son exposition "Arduinna". Par l’intermédiaire de dialogues entre photographies (locales) et citations (universelles), il convie le visiteur à une reconnexion. Tant avec ses propres racines qu’avec celles du monde sauvage de la grande forêt ardennaise, où les images ont été réalisées (faune sauvage et paysages).

De pic en pic

La Lorraine Annick Gauthier proposera son exposition "Impressions soleil couchant".

Des portraits de nature au bord de la lumière, montrant les dernières lueurs du soleil se faufilant à travers haies ou buissons, révélant feuillages fleurs ou petites vies animales sous des teintes douces et orangées.

Didier Robert, qui n’est autre que le compagnon de celle-ci, qui lui a transmis le virus, présentera "De pic en pic", une collection d’images de pics des magnifiques forêts lorraines, rassemblées au terme d’heures de patience et d’explorations minutieuses.

Alors que le Namurois Pierre Danhaive partagera sa passion pour le Nord et les animaux qui le peuplent.