Marche-en-Famenne: le GRIMM et des Compagnons bâtisseurs très courageux

Encadrés par des bénévoles de ce dernier, les volontaires ont multiplié les travaux à cette fin.

Restauration et nettoyage d’un ancien chemin de promenade dans une forêt communale, construction et remise en état de passerelles pour enjamber les cours d’eau et de bancs, réparation des clôtures du chemin des Spiroux, du toit de la chapelle de la chaussée de Marenne et de murs en pierre, sont autant de gestes qu’ils ont posés. Sans oublier de maintenir en état, si cela le nécessitait, les réalisations des chantiers antérieurs.