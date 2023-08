Les caravane presqu'entre les gouttes de pluie à Montleban

Qualité des spectacles

Si le public a été moins nombreux qu’il y a un an, il s’était tout de même déplacé pour rire, rêver, écouter, chanter, voire danser. Le village s’était, lui, mobilisé pour accueillir au mieux l’événement. Trois caravanes, une pour l’humour, une centrée sur les spectacles pour les enfants, une pour la musique avaient pris place dans l’entité. Au total, huit spectacles de haute facture ont été proposés et ont recueilli l’assentiment du public. Entre les humoristes André Lamy, Vincent Pagé ou Marc Herman et les chanteurs Jali et Thierry Luthers, il y en a eu pour toutes et tous. Les rires, sourires et applaudissements étaient au rendez-vous de la journée, preuve que le concept plaît, tout comme les artistes invités.

"Pas que des fans"

Parmi ces artistes invités, Thierry Luthers qui rendait hommage à son idole Johnny Halliday. Il a découvert ce concept de caravanes il y a un an: "C’est évidemment différent d’un spectacle en salle par exemple, mais on s’adapte. Cela permet d’aller à la rencontre des gens, c’est enrichissant", dit celui qui sera, dans une formule avec 10 musiciens, à Rouvroy en novembre prochain. "Ici, à Gouvy, j’ai vu un public très chaud. Ce qui est super c’est qu’il y a là des fans de Johnny, oui, mais pas que." Du côté de la Commune, bailleresse de fonds de l’événement, on tirait un bilan positif de cette seconde édition. Y en aura-t-il une troisième ? L’échevine de la Culture, Marine Winand note qu’un débriefing sera réalisé avec tous les partenaires avant de se prononcer.