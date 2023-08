1. Lahcen Aoudid (Bleid): le match parfait au centre de la défense.

2 . Florentin Dewalque (Martelange): le portier des Ardoisiers a réussi quelques grosses parades dans la dernière demi-heure.

3. Allan Manand (Assenois): Un four et au moulin pour faire tourner la machine, et deux buts en prime.

4. Adrien Lespagnard (Aubange): quand Lespagnard va, c’est tout Aubange qui va. Sa prestation a bonifié tous ses équipiers.

5. Logan Muller (Toernich): un doublé du buteur des promus pour entamer la saison en P2 de la plus belle des manières.

PROVINCIALE 2B

1. Geoffrey Cavelier (Libin): rien que pour sa patate des 35 m qui termine dans la lucarne. Digne du prix Puskas.

2. Bryan Tulpin (Bouillon) : un danger permanent pour Paliseul.

3. Yoann Clausse (Bercheux): un doublé pour un 1er succès.

4. Guillaume Mottet (Tellin): intransigeant en défense centrale.

5. Nicolas Oger (Vaux-sur-Sûre): une grosse activité sur son côté.

PROVINCIALE 2C

1. Sylvain Marchal (Aye): trois buts pour arracher un point.

2. Florian Lejeune (Bourdon): un goal à goal, déjà le but de la saison.

3. Papé N’Doye (Tenneville): le patron de l’entrejeu, il a tout pris.

4. Basile Poitoux (Bastogne): buteur, le jeune attaquant a pesé sur la défense de Petit-Han.

5. William Delvaux (Gouvy B): passeur, buteur, il a donné toute son expérience à son équipe.

PROVINCIALE 3A

1. Jordan Toscano (Châtillon): intenable entre les lignes, le capitaine a planté un triplé.

2 . Noah Afif (Messancy B): l’attaquant messancéen a régulièrement la défense des Miniers en difficulté.

3. Antonio Rodrigues (Aubange B): il a pesé sur la défense de Nothomb.

4. Bastien Galhaut (Autelbas): il a rayonné en milieu de terrain.

5. Mickaël Henrot (Fouches): actif et incisif sur son aile.

PROVINCIALE 3B

1. Damien Hanck (Etalle): gros travail avec et sans ballon sur le front de l’attaque, récompensé par deux buts.

2. Sandiakou Camara (Muno): il a largement participé à la victoire étriquée de son équipe, grâce notamment à un très bel effort personnel.

3. Thibaut Lescrainier (Ethe): repositionné en défense centrale, il a régulé le jeu des Cassidjes.

4. Quentin Barré (Sainte-Cécile): double buteur et omniprésent, il a longtemps cru donner la victoire à son équipe dans l’affiche du week-end.

5. Martin Georges (Gérouville): il a fait forte impression en dynamitant son flanc droit et en plantant deux roses.

PROVINCIALE 3C

1. Théo Cardoso De Lima (Libramont B): quadruplé pour son premier match de championnat en équipe fanion, what else ?

2. Raphaël Delgadillo (Léglise): un véritable poison pour les défenses adverses, il a régalé dimanche.

3. Théo Javaux (Libin B): du haut de ses 18 ans, il a joué avec la maturité d’un vieux briscard.

4. Sylvain Borcy (Saint-Pierre): a démontré sa force de caractère en claquant un doublé après sa bévue.

5. Aurélien Nemry (Bertrix): il a géré sa défense de main de maître.

PROVINCIALE 3D

1. Melvin Nicolas (Longlier B): un triplé pour permettre aux siens de décrocher un point.

2. Niels Raty (Sainte-Ode): un gros match pour mettre son équipe sur orbite.

3. Aurélien Thiry (Compogne): intransigeant et très concentré dans l’axe central défensif.

4. Charles Marenne (Champlon): aligné au poste d’arrière gauche, il a eu un énorme abattage.

5. Mathis Zune (Witry): le gardien a tout fait pour laisser les siens dans le match.

PROVINCIALE 3E

1. Arthur Catania (Rendeux): le gardien mué en buteur s’offre un triplé.

2. Jérémy Monfort (Odeigne): un doublé et des stats de marathonien.

3. Rodrigue Klein (Roy): deux roses et une victoire pour fêter ses 19 ans.

4. Christophe Minet (Lierneux): à 38 ans, son volume de jeu reste impressionnant.

5. Simon Frank (Montleban): dans tous les bons coups, but, assist et autobut provoqué.