La fromagerie de la coopérative d'Attert est enfin en cours de construction à Tontelange!

Elle a pour objet social la transformation et la commercialisation du lait mais aussi de tous produits agricoles issus d’une agriculture locale favorisant les circuits courts.

Plus d’une centaine de coopérateurs

Aujourd’hui, a coopérative présidée par Thierry Fagneray, rassemble plus d’une centaine de coopérateurs, producteurs et/ou consommateurs partageant les mêmes objectifs et idéaux pour une agriculture à taille humaine, liée au territoire qu’elle entretient et valorise pour une alimentation naturelle saine et locale.

C’est en juillet 2018 que le conseil communal a lancé le projet et des retards se sont accumulés.

En plus de ses membres fondateurs, plusieurs "bonnes fées" se sont penchées sur le berceau de la coopérative: l’ASBL au pays de l’Attert, la province de Luxembourg, qui en a subventionné l’étude de faisabilité, la commune d’Attert par la construction du hall Relais Agricole en mesure d’accueillir l’atelier et la Région wallonne qui en subventionne partiellement le coût.

Avec quasi 3 ans de retard sur le planning initial, la construction du Hall a débuté le 4 mai et devrait être finalisée en juillet août 24.

Le ministre Borsus a posé la première pierre vendredi à Tontelange en compagnie du député bourgmestre Arens.

Via un bail commercial, la coopérative sera locataire unique du hall relais où elle établira son siège social, sa fromagerie et son magasin.

La coopérative est ouverte à tout nouveau membre (physique ou moral) qui en fait la demande pour autant qu’il remplisse les conditions requises. Soit comme coopérateur "agriculteur garant", soit comme coopérateur "fournisseur" ou comme coopérateur "sympathisant".