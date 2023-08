Grandjean-Chapelle à Libramont: 200 décès par an et 38% de crémations

À la tête de cette entreprise familiale, on retrouve René Grandjean, son épouse et Valentin, un de leurs quatre enfants. "C’est mon papa qui a lancé l’entreprise en 1960 du côté de Buret (Houffalize), explique René Grandjean. À sa mort en 1990, j’ai repris le flambeau. Nous avons commencé par un premier funérarium du côté de Champlon en 2003, à Sainte-Ode un an plus tard puis ici à Libramont en 2014. On a décidé de racheter le centre funéraire à la rue du village afin de disposer d’un meilleur outil de travail. Le but n’est nullement de s’agrandir".

Âgé de 59 ans, René Grandjean est content que son jeune fils Valentin ait décidé de rejoindre l’entreprise il y a trois ans. "Je dispose d’un baccalauréat en droit mais j’ai décidé de rejoindre l’entreprise familiale, souligne le jeune homme. L’idée de travailler dans un bureau ne m’intéressait guère ; ici, le travail est varié et on n’a pas le temps de s’ennuyer".

"Un métier exigeant où on travaille H24"

Aujourd’hui, les centres funéraires tenus par des familles se font de plus en plus rares. En effet, ceux-ci ont tendance à être rachetés par de grosses entreprises. Pourtant, les funérariums tenus par des sociétés familiales offrent de nombreux avantages. "Lors d’un décès, les gens recherchent la proximité et ce côté familial, explique René Grandjean. En gardant notre entreprise à taille humaine, nous garantissons un accompagnement de qualité". Pour cela, la famille peut compter sur l’aide importante d’un ouvrier polyvalent et plusieurs personnes qui viennent en extra, notamment des pensionnés. Car tenir un centre funéraire familial, c’est être sur le pont 24/24 h, 7 jours sur 7. "Nous ne comptons pas nos heures et sommes disponibles à tout moment, poursuit l’indépendant. Dans les grosses structures, les employés sont plutôt sur des horaires de bureau et le service n’est donc pas tout à fait le même".

"De nos jours, avec les familles éclatées, il n’est pas rare de voir des personnes se disputer lors des funérailles".

Depuis qu’il exerce son métier, René Grandjean est bien placé pour constater son évolution à travers le temps. Ce qu’il constate le plus, c’est l’importance qu’on met dans les funérailles. "Avant, les gens étaient beaucoup moins regardants, on allait à l’essentiel, souligne-t-il. De nos jours, les exigences sont plus importantes. Nous ne sommes plus une vente de cercueils mais un service".

Musique, diffusion de photos sur écran, audiobook: les centres funéraires doivent s’adapter. "On s’adapte à tout type de demande", poursuit le gérant. Autre évolution importante, c’est le changement de mentalité des gens par rapport à l’église.

"Nous avons de plus en plus de demandes qui ne sont pas forcément adaptables dans les églises, souligne René Grandjean. On rencontre de plus en plus de funérailles qui tendent vers les cérémonies laïques. Les mentalités changent doucement".

Autre changement, c’est l’arrivée de familles éclatées où les tensions sont présentes: "Par le passé, les membres d’une famille qui ne s’entendaient pas faisaient un effort lors des funérailles. De nos jours, ce n’est plus forcément le cas et il n’est pas rare de voir des personnes se disputer".

Avec humour

Malgré le sérieux du travail, ces professionnels arrivent tout de même à relâcher la pression. "Quand on est en mission, nous sommes bien sûr concentrés mais nous profitons des moments de pause pour souffler. On peut même rire avec certaines familles ; beaucoup sont douées pour cela. Nous voyons à qui nous avons affaire et nous nous adaptons, toujours dans le respect. Par contre, je ne tolère aucune blague sur ma profession", précise René Grandjean.

Le corbillard à 300 chevaux

Les corbillards rencontrés sur la route sont souvent de grosses cylindrées américaines. "Nous avons un véhicule qui dispose de plus de 300 chevaux, explique Valentin Grandjean. Si on se tourne vers l’américain, c’est parce que leurs véhicules sont à la base très longs. Passer à l’électrique ? Ce sera très difficile dans le métier. Nos journées sont imprévues et on risquerait donc de tomber souvent en panne".

200 décès par an

Actuellement, les funérariums Grandjean-Chapelle ont plus de 200 décès à gérer par année. "Un nombre qui a explosé par rapport à nos débuts, précise René Grandjean. À chaque défunt, nous avons le même respect et la même prise en charge quel que soit son statut ou son origine".

Un bâtiment idéal

Le centre funéraire à la rue du village de Libramont a été construit en 1993. Idéalement situé, il dispose de quatre salons funéraires, une salle de soin, des cuisines et un vaste parking.

Remerciements

Ce qui plaît à la famille Grandjean-Chapelle, ce sont les relations qu’ils entretiennent avec les familles. "Lorsque nous recevons un merci, cela fait toujours du bien, explique Valentin Grandjean. Ces remerciements concluent notre prise en charge et c’est une belle reconnaissance pour notre travail".

38% de crémations

Actuellement, plus de 38% des décès gérés par l’entreprise familiale se terminent par des crémations. "On ira d’ailleurs sans doute de plus en plus vers cette technique funéraire, explique René Grandjean. Pour nous, cela demande une tout autre organisation. Il faut pouvoir jongler entre les délais du crématorium, les horaires du curé, etc.".

Magasins et articles funéraires

L’entreprise Grandjean-Chapelle dispose également de magasins de fleurs et articles funéraires à l’avenue d’Houffalize à Libramont et à Amberloup.