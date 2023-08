EKI à Martelange, un restaurant aux accents très sociaux, ouvre ses portes

En quoi ce projet qui se concrétise est-il innovant ?

C’est un projet de vie qui vise à apporter une aide essentielle aux personnes les plus vulnérables, en mettant en valeur les compétences uniques de chacun.

Ce projet a depuis le début été soutenu par la Commune et par l’équipe d’Émilie Dubois de l’Agence de Développement local.

Les piliers d’EKI sont Olivier Tilmant (restaurateur), son épouse Muriel Fichefet (institutrice dans l’enseignement spécialisé) et leur fils Théo (11 ans).

Olivier Tilmant précise: "Les locaux nous sont loués par la commune. J’insiste bien pour qu’il n’y ait pas d’équivoque, le resto EKI est ouvert à tout le monde. Mais certes, nous souhaitons offrir la possibilité aux revenus les plus modestes et aux personnes plus fragilisées, le bonheur d’aller au restaurant. Le plaisir de s’attabler et d’oublier les orages de la vie le temps d’un repas composé de produits frais et locaux, préparé par des personnes porteuses de différences et servi avec simplicité et passion."

EKI est une ASBL. Outre son engagement à fournir des opportunités d’emploi aux personnes en situation de handicap, son objectif premier est de réinvestir ses bénéfices dans des initiatives à vocation sociale.

Le restaurateur ajoute: "Chez nous, la gourmandise ne sera plus un péché, mais une bonne action ! Les bénéfices dégagés par l’ASBL seront redistribués en chèques repas via l’aide du CPAS de la commune."

Ouverture à l’intégration

La dimension socioprofessionnelle n’a pas été oubliée, comme l’explique Olivier Tilmant: "Nous ouvrons la voie à l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap à travers des formations en restauration et des expériences concrètes."

L’engagement d’EKI se portera aussi sur la réduction du gaspillage alimentaire. En collaboration avec le groupe "Martelange.lu", l’EKI va récupérer les produits invendus de leurs magasins. Ces produits sont ensuite réinventés en cuisine créative et proposés à des prix particulièrement abordables.

Dans quelques semaines, au plus tard début octobre, l’EKI ouvrira ses portes dans la cité du schiste.

L'EKI Shop

Une salle du resto accueillera la sandwicherie - traiteur ainsi que la boutique des produits de terroir. Le lieu y proposera (sur place et à emporter) des sandwiches, des soupes ou bien encore de la petite restauration sous forme de barquettes. Un site internet accueillera un système de commande et de paiement en ligne.

Boutique du terroir

Le lieu sera aménagé en boutique de terroir qui pourra accueillir les productions des artisans de la région. Cette réalisation se fera en collaboration avec l'ADL qui est en charge des communes de Martelange, Fauvillers, Vaux-sur-Sûre et Léglise. Un projet d'organisation d'anniversaires pour les enfants est d'ores et déjà aussi envisagé.