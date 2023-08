1500 visiteurs, 50 bénévoles et 550 repas servis à Bêche

"C’était vraiment une magnifique journée avec des artisans et des artistes partout dans le village. Une mention spéciale pour le jardin partagé qui était et est splendide. Il y avait des représentations aussi dans ce jardin. Toutes les personnes à qui j’ai parlé soulignaient que c’était vraiment une organisation incroyable" explique Laurence, venue de Gouvy, presque en voisine donc, pour la première édition d' "Artisans en fête, musique et contes" mise sur pied à Bêche, dans l’entité de Vielsalm.