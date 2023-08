Parmi les 93 scrabbleurs en tournoi à Bertrix, Cécile Jacmin, 90 ans, de Jamoigne

Les cerveaux ont phosphoré samedi après-midi au Bertrix hall qui accueillait les amateurs de scrabble dans un tournoi en mémoire à Yvette Pérard récemment décédée et qui fut une membre active du Scrabbaudet.

Un hommage tout en finesse lui a été rendu par Jean-Luc Pierot de Bouillon qui a notamment souligné qu’Yvette Pérard "possédait un vocabulaire d’une incomparable richesse et qu’elle fut en son temps reconnue comme trente-troisième joueuse belge".

Un hommage ponctué par le fils de la défunte qui égrena quelques souvenirs des "exploits" de sa maman.

Le premier étage du Bertrix Hall s’est transformé l’espace d’un après-midi en un véritable "temple" de ce jeu faisant appel à une véritable gymnastique de l’esprit.

Un tournoi duplicate durant lequel tous les joueurs reçoivent à chaque manche le même tirage de lettres pour en construire les mots les plus productifs au nombre de points. Chaque manche de deux minutes trente est ponctuée d’un affichage sur grand écran de la meilleure combinaison comptable possible avant de repartir pour le tour suivant avec un nouveau tirage de lettres. Un exercice de deux heures pour chacune des deux parties inscrites au programme du tournoi. Le tout supervisé et corrigé par des jurés, les yeux rivés sur les ordinateurs afin de comptabiliser les résultats de chacun des joueurs à chaque manche.

Dans un silence de "cathédrale", on peut facilement percevoir le stress des joueurs essayant de trouver les meilleures combinaisons possibles.

À l’issue des deux manches, une comptabilité est établie pour désigner les vainqueurs de chacune des catégories. Parmi les organisateurs du club bertrigeois on retrouve Jean-Pierre Graisse et Denis Collard qui veillent non seulement à la collecte des résultats, mais également au bon déroulement de chacune des manches de ce tournoi.

"Notre club du Scrabbaudet compte une vingtaine de membres actifs qui se réunissent chaque mardi pour disputer une ou plusieurs parties contre l’ordinateur dans le cadre de ce qu’on appelle le scrabble dupliqué, note Jean-Pierre Graisse. L’occasion également de pouvoir échanger notamment sur les récentes publications qui sortent en librairie ou sur le net. Mais aussi de"mettre à jour"nos connaissances sur l’apparition de nouveaux mots. Pour le scrabbleur, c’est une évolution quasi quotidienne à suivre pour les plus férus de ce jeu."

Quant au résultat final, on note la première place pour le Français Cédric Spang qui, seul, a réussi un solo et qui termine avec un total de 1769 points. Suivi par Christian Pierre (1764 points) et Marc Noël (1748 points).