Neufchâteau deviendra-t-elle la capitale des Newcastle du monde avec l'ex-Diable rouge Philippe Albert comme ambassadeur notamment?

L’association Newcastles of the World les regroupe sous une même bannière.

Dix-sept villes font déjà partie des partenaires principaux. L’idée du député conseiller communal (min.) de Neufchâteau Yves Evrard est de rejoindre cette association afin, argumente-t-il, de "réseauter, d’établir des contacts bilatéraux pour, à terme, devenir la capitale, l’ambassadeur des Neufchâteau du monde entier", rien moins que cela.

Cette idée, il compte bien la défendre ce mardi soir, lors de la séance du conseil communal qui, rappelons-le, commencera à 18 heures.

Quand on lui demande quel est l’intérêt pour sa ville de faire partie de ce club, M. Evrard explique: "Cela permettrait de doper l’attractivité touristique de la ville d’une part et de redynamiser le centre-ville d’autre part. Le constat est hélas identique quasi partout: les centres-villes se meurent. Et, pour redynamiser celui de Neufchâteau, il faut lui donner une identité forte et cohérente, comme c’est le cas pour d’autres pôles touristiques de notre région, comme Redu, le village du Livre", explique-t-il.

"Décorer les vitrines vides avec des autocollants, c’est ridicule"

Le député conseiller libéral a relevé une quinzaine de cellules commerciales inoccupées dans le centre de Neufchâteau, notamment parce qu’elles ne correspondent plus au standard des commerces modernes puisque leur surface moyenne se situe entre 20 et 50 m². La concurrence du secteur de la grande distribution et la relative faible densité de la population ne permettent plus le développement de nouveaux commerces à l’exception de rares initiatives, produits de niche.

Et il avance des idées pour pallier cette carence: "Ces cellules commerciales vides peuvent être équipées d’écrans géants qui diffuseraient des infos sur les autres villes Neufchâteau du monde, tout en en valorisant leurs produits. Décorer des vitrines vides, comme de nombreuses villes le font, avec des autocollants, c’était sympa il y a dix ans, mais ça devient ridicule. On doit exploiter ces espaces différemment", affirme-t-il.

"Le monde change. Nous utiliserions ces cellules commerciales vides pour y créer des mini-ambassades des Neufchâteau du monde à travers des baux commerciaux de courte durée. Notre objectif est d’établir des ponts, analyser les synergies, les opportunités entre ces différentes grandes villes et favoriser les échanges entre les habitants de ces différentes régions du monde".

Mais cela doit se faire par étapes, à travers la mise en œuvre de structures d’échanges et de rencontres qui peuvent s’inscrire dans une dynamique similaire à ce qui existe au niveau des jumelages entre deux villes, ajoute encore le député conseiller.

"Le projet pourrait alors s’inscrire dans une dynamique en perpétuelle évolution. Un bilan et un rapport d’activité devraient alors permettre d’évaluer les bénéfices de l’opération.

C’est tout un concept touristique que je voudrais développer pour dynamiser le centre-ville et auquel beaucoup de citoyens pourraient se raccrocher", souhaite Yves Evrard.

Philippe Albert, ambassadeur foot avec le club de Newcastle ?

Des idées, le conseiller n’en manque pas pour ce projet: "Une personnalité pourrait devenir le parrain du projet, de nombreux éléments sont communs avec d’autres villes (le club de foot anglais de Newcastle, le club de basket américain de Newcastle Indiana, etc.). On pourrait organiser de grands tournois. L’ancien Diable rouge Philippe Albert, formidable ambassadeur de sa terre ardennaise, qui a pendant de nombreuses années évolué avec brio à Newcastle pourrait faire un bel ambassadeur avec comme contact le club de foot de Longlier.

En cyclisme, Jean-Marc Docquier pourrait être ambassadeur avec la ville de Neufchâteau en France via les relations entre les clubs cyclistes respectifs: "L’Échappée belle" et le "Cyclo club chestrolais". Je pense aussi au club de basket américain Newcastle Indiana et Philippe Golinvaux serait l’ambassadeur avec le BCCA comme contact.

Cela peut aussi concerner le Cercle d’histoire et toutes les autres associations locales", suggère-t-il.

Et si ce mardi soir, la majorité rejoint la proposition de l’élu de la minorité, celui-ci propose déjà de plancher sur la mise en place d’un gros week-end événementiel pour faire connaître le concept et attirer de nombreux touristes: "Il faut qu’en été, notre commune vive au rythme de cette capitale des Neufchâteau du monde", conclut-il.

Réponse au conseil communal de ce mardi soir.