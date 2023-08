La Roche-en-Ardenne: la Vélomédiane remet un chèque de 10 000€ à la Fondation Stop Alzheimer

En effet, à l’issue de la journée, un chèque d’un peu moins de 10 000 € a été remis par l’organisateur de l’épreuve, Laurent Goffinet, à Lucie Leroux, responsable de la Fondation Stop Alzheimer en Belgique francophone.

"Pratiquer une activité sportive est important sur le plan médical"

Cette Fondation finance la recherche dans le cadre de cette maladie. Lucie Leroux constate: "Dans notre pays, une personne sur cinq et une femme sur trois développeront une forme de démence. 70% de cette manifestation de démence concernent la maladie d’Alzheimer." Et de noter que cette dernière touche non seulement le malade mais également, de façon indirecte toute sa famille et ses proches. La recherche est donc vitale. L’association à des épreuves sportives en est un des vecteurs et est toute naturelle. "Pratiquer une activité sportive est important sur le plan médical" avance Lucie Leroux qui note que la Fondation est notamment partenaire d’une épreuve similaire en Flandre, la Lucien Van Impe. "Laurent Goffinet, l’organisateur ici, avait à cœur de mettre en avant cette cause lors de sa Vélomédiane" note-t-elle.

Des maillots inspirés de ceux portés par Claudy Criquielion lors de son sacre mondial

Concrètement la collecte de fonds via un événement sportif se prépare bien en amont du jour J de l’épreuve: "Ce type de partenariat permet de lancer des pages d’action pour lever des fonds. Ainsi, les participants qui le souhaitent créent une page de collecte. Cela leur permet de se faire sponsoriser par leur entourage au profit de la recherche contre Alzheimer" ajoute-t-elle. Parallèlement, la Fondation avait réalisé des maillots inspirés de ceux portés par Claudy Criquielion lors de son sacre mondial.

Tous les bénéfices générés par leur vente vont directement à la recherche. Le résultat de ce premier partenariat est plus que satisfaisant: "Il est bon. On pourrait penser, en voyant le coût de la recherche, que ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais un océan est forme de gouttes d’eau" ponctue Lucie Leroux qui verrait bien un partenariat similaire avec les boucles ardennaises, mises sur pied également par Laurent Goffinet.