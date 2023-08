La Fête aux vins d'Alsace de Bourdon a passé le cap des 40 ans

Les dix familles de viticulteurs alsaciens ont de nouveau répondu présent suite à l’invitation du comité organisateur. Il s’agit de Bannwarth et Fils (de Rouffach), de Jean Boesch & petit Fils (Soultzmatt), du Domaine Jean-Marie Haag (Soultzmatt), de Raymond et Martin Klein (de Soultzmatt), de la famille Loberger (Bergholtz), du domaine de Butterlin (Wettolsheim), de Vin Lichtle Mathieu (Ammeschwihr), de Walter Bernard et Fils (Pfaffenheim), du domaine Huber et Bléger (Saint-Hippolyte) et de Weck François (Gueberschwihr).

1 000 kg de moules servis à 900 convives

Parmi d’entre eux, quatre viennent à Bourdon depuis la première édition. C’est notamment le cas de Raymond & Martin Klein, de Soultzmatt. "Nous avons tissé des liens amicaux avec les Belges depuis 40 ans et c’est toujours un plaisir de venir chaque année ici, à Bourdon. C’est convivial !" explique Denise, l’épouse de Martin Klein.

En plus des dégustations de vins, le comité organisateur proposait également des lots de trois bouteilles de vins offerts toutes les 90 minutes. Sans oublier la restauration qui fonctionne très bien à la foire. "Les moules frites sont incontournables ici, explique Jean-Paul Collard, un bénévole de la Fête aux vins d’Alsace. C’est environ 1000 kg de moules qui sont servis pour 900 convives. Il ne faut pas oublier que parmi ces convives, il y en a qui ne mangent pas de moules. Nous servons également des boulettes."

La Fête aux vins d’Alsace rassemble chaque année entre 2 et 3 000 visiteurs. "Encore cette année, nous sommes ravis de l’engouement autour de la fête du vin. Nous espérons que cet événement se perpétue encore de nombreuses années" sourit Jean-Paul Collard.