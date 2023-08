En août 1914, la Semois était rouge de sang du côté de Jamoigne

"Le spectacle ne donne aucune leçon, aucune morale, il ne laisse apparaître aucune rancœur. Il relate simplement les faits, ni enjolivés, ni dramatisés, les faits durs, terribles, tels qu’ils se sont passés chez nous en Gaume, en août 1914… C’est juste un cri quand la douleur est insupportable, juste une profonde cicatrice à soigner" explique la brochure remise à l’entrée du spectacle.

120 figurants

Le spectacle interpelle parce qu’il se déroule là où les faits se sont réellement déroulés, parce que s’ils se sont déroulés il y a plus d’un siècle, si certains faits ou souvenirs se sont estompés, d’autres sont comme marqué au fer rouge dans la mémoire collective. Il interpelle aussi et surtout parce que joué par des acteurs et figurants issus des villages concernés, de la seule entité de Chiny.

Plus de 120 figurants en soldats français, allemands, en infirmières, paysans… Il interpelle parce qu’il ravive le destin tragique de certaines figures locales de l’époque comme les frères Tillière, curés de Jamoigne accusés de collaboration avec des francs-tireurs, Nestor Maîtrejean parti de Jamoigne le 31 juillet et qui vivra quatre ans et quatre mois dans les tranchées de l’Yser ; Les deux jeunes de Pin qui furent froidement exécutés parce que simplement réfugiés dans le clocher de l’église ou les huit otages exécutés derrière la ferme de la Terme.

Les lettres d’une mère

Construit en huit séquences, le spectacle reprend chronologiquement tous ces faits marquants qui ont marqué à jamais la région: Le départ de Nestor Maîtrejean le 31 juillet 1914, l’assassinat du lieutenant De Crepy, la prise d’otage des frères Tillière, les combat d’Izel (21/08), de Rossignol (22/08) et l’installation de l’ambulance, le massacre de la Terme, les quatre années de Nestor Maîtrejean et en final "La galette aux blosses", un poème en patois de Fernand Bonneau, ami de Nestor Maîtrejean. Comme un fil rouge entre les séquences les lettres de "La Françoise" à son fils Nestor. Dimanche soir, après une semaine de représentation, ils étaient plus de 3 000 spectateurs à avoir découvert la nouvelle création de Pierre Maîtrejean.

Dans sa mise en scène Pierre Maîtrejean pousse le détail à ne mettre que des habitants de Les Bulles pour jouer la scène qui concerne le lieutenant De Crepy, officier français abattu froidement à bout portant le 15 août à l’entrée de Les Bulles alors qu’il était coincé sous son cheval abattu juste avant.

Bataille à ne pas oublier

Certes ce n’est pas l’horreur des chiffres de la bataille de Rossignol avec ses 7 000 morts côté français et 1 000 côté allemand, ses 120 civils fusillés. Ce n’est pas la sauvagerie barbare vécue à Ethe avec ses 270 civils exécutés et presque autant de maisons incendiées. Mais cette bataille d’Izel ce sont des dizaines de soldats tombés, notamment au Faël à quelques décamètres du Faing, près de 150 maisons détruites sur les trois villages et une vingtaine de civils exécutés.

Plus de 200 bénévoles

Certains chiffres de cette production interpellent: 120 figurants, dont certains jouent plus d’un rôle, pour un total de 540 entrées sur scène. À ces 120 il faut ajouter les autres bénévoles de l’ombre, techniciens, accueil, entrées, placiers, catering, soit plus de 200 bénévoles durant les cinq soirées.

Moment émotion

À la fin de la grande scène centrale, l’ambulance du Faing, le bruitage s’arrête, un infirmier se lève et entonne "Le temps des cerises". Une religieuse enchaîne, suivie d’une infirmière, d’un soldat puis d’un toubib. Au total ils seront huit à chanter à l’unisson et a cappella jusqu’à inviter le public à muser avec eux. L’émotion était palpable dans les gradins.

À refaire ?

Deux ans de travail, des mois de répétitions, un engouement certains des figurants, des dizaines de costumes loués ou conçus à Jamoigne, des chevaux montés ou de trait, une automobile d’époque, une technique son et lumière imposante et un site qui se prête parfaitement à l’exercice, avec quelques mises au point ou réajustements on imagine bien l’expérience reconduite dans un an ou deux. Quand on en fait la suggestion à Pierre Maîtrejean d’abord étonné "Vous êtes le premier à me le dire. Comme ça maintenant je ne sais pas mais ça demande réflexion". Alors la Semois sera-t-elle encore rouge de sang en 2024 ou 2025 ?