Arlon a fêté les 60 ans de sacerdoce de l'abbé Jean-Marie Piron

La messe était présidée par le doyen Pascal Roger. Il était entouré à l’autel par les autres prêtres du secteur pastoral. Tout le monde était à la joie et exprimait sa reconnaissance au Seigneur pour le ministère pastoral fructueux de ce prêtre généreux, modeste, jovial et discret.

Ordonné le 14 juillet 1963, Jean-Marie Piron fut d’abord vicaire à Étalle et Buzenol pendant un an. Puis vicaire à Viville et Saint-Martin jusqu’en 1981. Curé de Toernich et Udange jusqu’en 1987. Curé à Thibessart, Mellier, Rancimont jusqu’en 1994. Puis curé à Waltzing, Bonnert, Guirsch et Frassem. En 2000, il quitte Waltzing pour s’installer définitivement à Guirsch. Il y accompagne les chrétiens de Bonnert, Guirsch et Frassem en veillant à s’entourer, dans la confiance et le respect, des diverses compétences que Dieu a pu mettre sur son chemin. Il visite aussi les malades hospitalisés, les personnes isolées, âgées. Il a surtout voulu s’investir dans la catéchèse, mission qu’il a toujours considérée comme primordiale en tant que prêtre et pasteur et qu’il continue depuis qu’il a pris sa retraite avec l’éveil à la foi des enfants de 6 ans. Il est toujours disponible pour célébrer en semaine à Saint-Martin et le week-end dans l’unité pastorale des Eaux Vives.

Gratitudes

Le doyen d’Arlon Pascal Roger a tenu à insister: "60 ans, un beau bail de compagnonnage avec le Seigneur, un Seigneur dont Jean-Marie n’a cessé d’annoncer la parole, d’en témoigner à travers tout son ministère".

Soixante ans de gentillesse et de simplicité qui leur valent dans leurs paroisses respectives où Jean-Marie a officié, la sympathie et la fidélité de nombreuses familles.

L’abbé Jean-Marie Piron a tenu à remercier aussi, de façon particulière, ses confrères d’ici et d’ailleurs avec qui il a appris à faire tous les jours l’expérience merveilleuse de la mission, du partage et de la fraternité.