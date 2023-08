Un feu d’artifice de ballons du plus bel éclat pour les Hottolfiades (vidéo)

Mais peu importe le nombre d’envolées, celles-ci ont le plus souvent eu lieu par un ciel parfaitement bleu. Enfin, bleu, mais pas que. Car les Hottolfiades, ont encore été un véritable feu d’artifice de toutes les couleurs qu’on peut trouver dans les plus belles palettes. Le spectacle ne s’éteignant jamais et le vent le déplaçant simplement.

Dans la palette des ballons, on retrouvait évidemment comme toujours les 2 stars locales. La "special shape" Tolfy l’aviateur, qui est le ballon mascotte des Hottolfiades avec ses caches oreilles et son nez flottant au grand air. Et celui de l’organisateur, Vincent Demelenne, et sa toile tapissée du kiosque de Hotton avec Tania, l’astronaute européenne du cru.

Inoubliable première en l’air

Et puis, il y avait aussi toutes les autres habituées, dont bon nombre de fidèles, venues de France et de Suisse, notamment. Des montgolfières qui ont toutes aussi embarqué des passagers. Tous ont aussi épaulé le pilote notamment pour préparer le ballon, pour un baptême de l’air qu’ils n’oublieront pas de sitôt.