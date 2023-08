Le lundi 7 août, un chantier de réfection des revêtements de l’E411/A4 entre Verlaine et Transinne, uniquement en direction de Namur, débutera. Les travaux permettront d’y réhabiliter, sur près de 19 km, les couches supérieures de l’autoroute sur l’ensemble de sa largeur (bande d’arrêt d’urgence, voies de droite et de gauche), et d’y effectuer des réparations de béton localement. Afin de limiter l’impact sur la circulation, les opérations s’organiseront en deux phases. Du lundi 7 août jusqu’au mois d’octobre, sur l’E411/A4 entre les échangeurs n°24 "Transinne" et n°25 "Libramont-Chevigny", la circulation s’effectuera sur une voie dans chaque sens avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h. En direction de Namur, les usagers seront basculés sur la voie de gauche accueillant habituellement la circulation en direction du Luxembourg. L’accès à l’E411/A4 via l’échangeur n°25 "Libramont Chevigny" sera fermé à la circulation. Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°26 "Verlaine". En direction du Luxembourg, les usagers circuleront sur la voie de droite. Dans la foulée, la deuxième phase démarrera entre l’échangeur n°26 "Verlaine" et l’échangeur n°25 "Libramont-Chevigny". Les dates et modalités pratiques seront communiquées ultérieurement. La fin du chantier est prévue pour la fin de l’année 2023. Budget: 5,95 millions d’euros HTVA.

E25-E411/A4 - Stockem

Du 2 août au 6 septembre, un chantier de réfection du pont supportant l’E25- E411/A4 à hauteur de Stockem se tiendra. Les opérations consisteront à remplacer les trottoirs, garde-corps et à y poser de nouvelles glissières. Durant ces travaux, sur l’E25-E411/A4 à hauteur de Stockem sur quelques centaines de mètres, la voie de droite sera soustraite à la circulation dans chaque sens. La vitesse maximale sera limitée à 70 km/h. Budget: 133 000 € HTVA.

N30 - Bastogne

Le mardi 8 août, des travaux de réfection des couches supérieures des revêtements débuteront sur la N30 entre le carrefour formé avec la N874 et celui formé avec la N854. Du mardi 8 août jusqu’au vendredi 18 août, la N30 sera entièrement fermée à la circulation entre le carrefour formé avec la N874 et le giratoire "La Doyenne" N30-N834. Les usagers seront invités à suivre la déviation via la N874, la rue des Déportés et la rue du Thier-de-Luzery. Du mardi 8 août au vendredi 29 septembre, sur la N30 entre le giratoire "La Doyenne" et le carrefour formé par la nationale avec la N854: une voie sera maintenue à la circulation uniquement en direction d’Houffalize avec une vitesse maximale limitée à 30 km/h. Les usagers circulant sur la nationale en direction de Bastogne seront déviés via la N854 et la N834. Du lundi 2 octobre au vendredi 13 octobre, les opérations viseront à réfectionner les bretelles reliant la N854 à la N30. Les connexions entre les deux nationales seront assurées durant la durée des travaux. Budget: 800 000 € HTVA.

N89 - Bouillon

Le mercredi 16 août, un chantier débutera sur la N89 et visera à renouveler les revêtements de la N89 sur une distance d’environ 4 km entre Beaubru et Noirfontaine, en direction de Recogne. Du mercredi 16 août jusqu’au lundi 18 septembre, sur la N89 entre Beaubru et Noirfontaine, la circulation s’effectuera sur une voie dans les deux sens. La vitesse maximale y sera limitée à 70 km/h. Les poids lourds seront invités à suivre la déviation via la N83 et la N85. Budget: 1,1 million d’euros HTVA.