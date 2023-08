"Cette saison s’est plutôt bien passée malgré la météo, se félicite Olivier Colle, co-animateur et porteur de projet. Durant les balades, il n’y a pas eu de pluie. On en a eu avant, lors de la halte ou après, mais pas pendant. Cela a cependant refroidi quelques cyclistes à nous rejoindre. On a tourné entre 3500 et 4500 participants alors qu’on peut arriver à plus de 6 000 si le climat nous est favorable. Pour cette édition, on a proposé quelques nouveautés comme le déplacement du chapiteau qui est au cœur du site. On sait qu’on a aussi récupéré de nombreux participants après la période trouble du Covid. Ce dernier rendez-vous estival, c’est toujours un peu particulier, un peu comme la dernière journée d’un camp scout où on sait qu’on se retrouvera l’année prochaine ou pour un autre projet." Le Beau Vélo, ce sont plus de 250 personnes pour la bonne organisation du projet, que ce soit des membres de la RTBF, les partenaires, ou encore les signaleurs à travers le parcours. Une sacrée organisation.

Ykons en concert

Pour les plus matinaux, rendez-vous dans le village estival, samedi 26 août, dès 9 h. Les 800 premiers inscrits recevront un t-shirt de l’opération ainsi qu’un ticket brunch à déguster à partir de 10 h. Divers exposants accueilleront également les visiteurs à partir de ce moment. À 13 h, les cyclistes se retrouveront l’animateur Adrien Joveneau au pied du podium pour le grand départ qui sera donné en direct radio à 13 h 10. Direction ensuite les chemins de campagne avec une halte qui sera établie à Michamps. C’est la chanteuse BJ Scott qui sera également sur le parcours pour découvrir la région. Et le spécialiste de la région qui fera découvrir la petite et la grande histoire de Bastogne, ce n’est autre que le chef d’édition de L’Avenir Luxembourg, Daniel Lapraille. Après la randonnée, cyclistes et visiteurs se retrouveront pour un concert du groupe liégeoise Ykons, que l’on a déjà retrouvé sur la scène de l’Espace 23. "Ce ne sera pas un showcase ou des reprises comme sur la plupart des rendez-vous, mais bien un concert d’une heure et demie avec le groupe belge", explique encore Olivier Colle. Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous.

Reste à présent à scruter le ciel pour voir s’il permettra à un maximum de personnes de rejoindre le site du Beau Vélo. Avec de nombreuses surprises pour l’arrivée de cette 25e édition.