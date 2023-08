2 000 décollages et baptêmes de l'air en montgolfière à Hotton durant tout ce week-end

Plusieurs milliers de personnes sont encore attendues, pour assister, et ce gratuitement, aux décollages des montgolfières depuis les 6 hectares de prairies de l’Ile de l’Oneux. Ceux-ci sont fixés aux environs de 6 h 30 et 18 h 30, soit au lever du soleil et deux heures avant qu’il ne se couche, les vents étant théoriquement plus calmes et l’air plus stable à ces moments de la journée. Ces horaires peuvent toutefois varier en fonction du vouloir de monsieur météo. Ils pourront bien sûr notamment admirer Tolfy l’aviateur, sortie des crayons du dessinateur Gao, le ballon des Hottolfiades. Une mascotte qui porte aussi régulièrement haut les couleurs de celles-ci sur d’autres festivals, jusqu’aux États-Unis.

Acteurs de leur baptême de l’air

Parmi elles, plus que simples spectatrices, bon nombre seront aussi actrices, le temps d’un baptême de l’air. Et même avant déjà, puisque celles-ci seront membres à part entière de l’équipage de A à Z. Préparation de l’aérostat, aménagement de la nacelle, test des instruments de bord, gonflement de l’enveloppe,… sont autant d’épisodes préliminaires auxquelles elles participeront, le pilote, s’il est seul maître à bord, ne pouvant tout effectuer lui-même.

Musique, magie, jeux

Diverses animations agrémenteront comme toujours les Hottolfiades, musicales entre autres, pour atténuer l’impatience du public en attendant les décollages du soir (voir programme). La magie s’invitera aussi encore un peu plus à Hotton, avec un spectacle du genre samedi dès 14 heures proposé par Cyril Hubert.

Aéromodélisme

Comme chaque année, les passionnés d’aéromodélisme se donnent aussi rendez-vous à Hotton. Avec leurs ballons miniatures, à bord desquels pourront voyager les doudous des plus petits.

Plus de 2000 vols

Depuis le début des Hottolfiades, plus de 200 pilotes ont rallié Hotton. On compte un total de plus de 2000 décollages et baptêmes de l’air, soit un taux d’envolées, toujours dépendants de la météo, de tout de même 70%.

www.hottolfiades.com