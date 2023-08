Les poèmes de Vital Lahaye déclamés à Lacuisine

"L’eau-de-vie surabonde"

En accord avec Vital Lahaye, Aïcha, comédienne et metteuse en scène, a voulu donner une grande résonance au travail du poète… Pour réaliser un vrai partage artistique, elle a demandé à Dominik Arthur d’en signer la création musicale qui devient ainsi l’articulation des poésies choisies. Ce moment qui remue les tripes au cœur est intitulé "L’eau-de-vie surabonde".

Dominik Arthur (aka DOMEX), a été chanteur et guitariste des "Gift from the Gods", quatuor power rock bien présent sur les scènes belgo-françaises dans les années 90. La formation a assuré les premières parties de nombreux groupes tels que Deus, Deviate, No one is innocent, Arno.

L’entrée est gratuite. Il est préférable de réserver vos places au 0474/ 82 50 73.