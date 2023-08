L'abbé de saint-Mard, admis à la retraite, "n'a jamais demandé à être prêtre"

Une arrivée à Saint-Mard compliquée

Après cinq ans au séminaire à Namur, il est ordonné à 32 ans par Monseigneur Mathen. Il ira ensuite à Aubange pendant neuf ans, puis il est arrivé à Saint-Mard, dans une ambiance très froide. "Je suis arrivé ici, et il n’y avait personne pour m’accueillir. Juste un mot sur la porte:"Allez chercher vos clés à telle adresse.". J’ai beaucoup pleuré ici, au début.", se souvient Albert Rossignon. Puis, au fil du temps, il a su conquérir la sympathie des fidèles, qui lui ont bien rendu et sont aujourd’hui tristes de le voir partir.

Une nouvelle vie

Après 36 ans de service à Saint-Mard, il est donc temps pour l’abbé Rossignon de prendre congé. "En Belgique, à 75 ans, on doit donner sa démission, explique l’abbé. Donc quand j’ai eu 75 ans, le vicaire épiscopal est venu chez moi et m’a demandé de quitter. Alors j’ai demandé de rester un an de plus parce qu’on avait entrepris la restauration de l’orgue. L’année est passée, puis j’ai demandé à l’évêque une deuxième année. Maintenant, je vais bientôt avoir 78 ans. Mais suis-je content de partir ? Je sens que les forces s’en vont. Alors, je me dis qu’il vaut mieux partir quand je suis encore bien, plutôt que d’être obligé de partir, aller à l’hôpital, etc."

Une autre vie l’attend, plus calme. Albert Rossignon logera dans un appartement du home de Rouvroy, mais continuera à faire vivre sa vocation: "J’ai demandé à l’évêque d’être nommé aumônier au home Saint-Charles. Je vais aller y dire la messe tous les jours. Une partie du temps sera donc bien occupée. Du reste, je n’aurai plus de préparation de baptême, mariage etc. Ce sera une autre vie", conclut-il.