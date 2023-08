Des profs l'affirment: "Tricher, c'est finalement collaborer!"

C’est dans ce cadre de réflexion que deux journées de rencontre et de partage pédagogique ont été organisés dans l’école de Rechrival (Sainte-Ode) avec la participation de Charles Pépinster et Léonard Guillaume, connus pour de nombreuses publications pédagogiques en lien avec l’éducation nouvelle. Une vingtaine de personnes venant de quatre coins de Wallonie se sont donc retrouvées "pour améliorer leurs pratiques et discuter de leur pratique quotidienne dans le but de forger une société du futur décidément solidaire et créative, pour permettre aux jeunes d’être apte à affronter les défis écologiques qui se profilent, explique le directeur de l’école de Rechrival Steve Dardenne. Le groupe d’éducation nouvelle veut donc transformer les pratiques scolaires en moteur de transformation."

Les différents participants ont ainsi pu découvrir des pratiques concrètes et efficaces avec, au centre de la réflexion, comment faire mieux apprendre. "Comment recentrer l’enfant dans ses apprentissages et ainsi le motiver ? Comment guider la didactique des maîtres par l’éclairage d’éléments théoriques pertinents ? Quel statut noble donner à l’erreur, élément essentiel et non coupable de toute recherche sérieuse ? Voilà des questions auxquelles le groupe a apporté bien des éléments qui seront mis en chantier dès la rentrée prochaine" poursuit l’instituteur. En outre les participants ont mis en évidence l’importance de la communication intra et extrascolaire au service d’une école plus humaine. "Les réflexions ont démontré qu’il faut associer les parents au cheminement intellectuel et moral de leur enfant, voire la construction de citoyen capable d’affronter l’avenir menaçant", annonce encore M. Dardenne.

Déjà un chef-d’œuvre "élocution"

Le directeur compte d’ailleurs mettre en application dès cette rentrée différents projets à travers le chef-d’œuvre.

Selon Marie Robert, "le chef-d’œuvre est une démarche de réalisation très concrète qui s’appuie sur les compétences transversales et professionnelles travaillées dans sa spécialité par l’élève. Il est l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire qui peut être de type individuel ou collaboratif."

"J’aimerais petit à petit mettre en place la pédagogie, lance-t-il. Il y a des images négatives à chasser par rapport à cette pédagogie. J’espère proposer une plus grande autonomie aux élèves, avec un travail collaboratif. Finalement, tricher n’est que partager ces connaissances, comme on le fait dans la vie réelle. Cependant, il faut avancer dans cette pédagogie petit à petit. On ne va pas arrêter les points et les bulletins tout de suite. Cette année, les élèves vont déjà travailler à un chef-d’œuvre"élocution"."

Une évolution qui se fera petit à petit afin de dissocier l’évolution de l’élève et les points attribués. Une petite révolution tant pour les professeurs que pour les élèves et les parents.