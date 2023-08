Une saison touristique réussie à Bouillon où le médiéval fait toujours recette

Alex Barras, vous êtes adjoint à la direction au Syndicat d’Initiative de Bouillon. Comment jugez-vous cette nouvelle édition de la Fête Médiévale ?

Il s’agissait d’un cru exceptionnel à plus d’un titre avec plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont déambulé en ville. Depuis quelques années, l’événement est devenu une véritable référence, si pas LA référence en matière de fête médiévale en Belgique.

Vous parlez de plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Vous avez les chiffres exacts ?

Il est difficile de quantifier le nombre de visiteurs puisque l’entrée en ville est gratuite, mais les hôtels et les restaurants qui n’ont pas fait complets ce week-end sont rares. Mais justement, il faut aussi souligner que nous sommes une des dernières fêtes du genre en Belgique à proposer cela gratuitement. Seul l’accès au château est payant, avec un petit supplément qui se justifie par les nombreuses animations proposées en son sein durant tout le week-end.

Le retour des joutes équestres

Cette année a marqué le retour des joutes équestres. Une réussite ?

Il s’agit d’une animation qui émerveille toujours petits et grands. Tout comme les combats d’escrime médiévale, toujours très impressionnants. Sans oublier évidemment la vingtaine d’autres troupes venues animer les quatre coins de la ville, et la centaine d’artisans proposant des produits de qualité. Vraiment, nous avons eu des animations de qualité, avec en tête de file cette année une troupe de 40 lanceurs de drapeaux, musiciens, jongleurs de feu, venus directement d’Italie pour l’événement.

La force de cet événement, n’est-ce pas le fait que peu importe l’endroit où vous vous trouvez dans la Ville, les activités sont présentes ?

En organisant plusieurs centres névralgiques en ville, notre objectif c’est vraiment de faire de Bouillon une gigantesque fête médiévale, que l’on s’émerveille absolument partout et tout le temps. Je pense d’ailleurs que les visiteurs sont séduits par cette formule: ils ne s’ennuient jamais ! Le camp de reconstitution, au Pont de Cordemoy fait toujours aussi son effet avec près de 200 médiévistes qui investissent les lieux pour offrir un véritable voyage dans le temps.

70 bénévoles chaque jour

Pour organiser un événement pareil, vous tournez avec une équipe de combien de personnes ?

Ils étaient plus de 70 bénévoles par jour à œuvrer pour que l’événement se déroule sans accroc. Sans eux, ce serait impossible de mettre cela sur pied. On peut également se targuer d’être un exemple de collaboration entre les différentes associations de la commune puisque nous pouvons compter sur le soutien sans faille du Comité des Fêtes, de différentes ASBL locales, des équipes du Musée Ducal, de l’Archéoscope, du club de football de Bouillon et de la Ville de Bouillon, qui nous prête main-forte pour organiser au mieux cet événement de taille. Un modèle de synergie positive.

Que pouvez-vous améliorer pour les prochaines éditions ?

Il y aura toujours des points à améliorer. Je pense notamment à la fluidité du trafic en ville en raison du nombre de visiteurs présents. Nous sommes victimes de notre succès et, malheureusement, on ne peut encore repousser la vallée. Mais nous travaillons de concert avec la zone de secours, la zone de police et les autorités communales pour trouver une solution pérenne à cette problématique… de luxe.