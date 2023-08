Huit communes de la province de Luxembourg célébreront l’Ukraine ce jeudi

Relais provincial

C’est au cœur de cette association que le projet d’une campagne de sensibilisation de l’opinion publique à cette fête nationale est né. L’idée a été transmise aux autorités du pays. Ainsi, le gouverneur de notre province, Olivier Schmitz, a relayé l’information, invitant les communes à se joindre à cette journée symbolique. La province de Luxembourg pouvant se targuer d’avoir le plus grand nombre, en chiffre absolu et proportionnellement, de communes qui ont emboîté le pas à l’action. Notons que les particuliers sont également invités à se mobiliser, soit en participant aux manifestations dans les communes ou en pavoisant le drapeau ukrainien sur leur maison.

Souvenirs de 1830

Du coté de l’Association des "Descendants des Membres du Congrès National de Belgique 1830" on met en avant l’actualité. Mais également l’Histoire, comme l’explique encore Hubert de Beco: "En 1830, nous supportions mal un régime inégalitaire étranger et nous avons connu une insurrection populaire, les"journées de septembre", une invasion répressive à Louvain, des combats de rue à Bruxelles, des régions dont les intérêts économiques et les dirigeants d’industrie orangistes penchaient en faveur du Roi Guillaume I. Nous avons été sous la menace d’un corps expéditionnaire russe levé par le Tsar Nicolas I pour rétablir l’autorité de son beau-frère sur nos provinces révoltées. Une insurrection polonaise, en novembre, y fit obstacle, en toute dernière minute, et nous épargna une occupation et une répression sanglante." Les informations pratiques sont accessibles via les canaux de communication des communes participantes. Un site internet explicitement dédié à cette journée du 24 août est également accessible en ligne.

www.nationale-feestdag-oekraine.be