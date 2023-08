Alerte générale dans nos jardins : la chenille de la pyrale saccage tous les buis !

Eau, savon noir, pièges et produits chimiques

Les mésanges et autres oiseaux de nos jardins s’en régalent, mais ces larves sont tellement présentes et ravageuses, que nos amis à plumes ne parviendront pas à elles seules à éradiquer ce fléau.

Que faut-il faire ?

Le moyen le plus naturel et le plus contraignant, c’est de passer chaque buis au peigne fin et d’éliminer les chenilles à la main. On peut aussi asperger copieusement les buissons avec de l’eau à 50 degrés, cela tue tous les insectes.

Autre truc de grand-papa: asperger les buis avec du savon noir dilué dans de l’eau. Cela englue les larves et élimine les chenilles ; mais le résultat n’est pas directement probant. Il existe aussi des pièges à phéromones, mais il faut bien les placer.

"Tous les clients achètent du produit"

Plus efficaces et plus faciles d’utilisation, si on n’a pas le temps d’inspecter ses buis tous les jours, ce sont les produits chimiques. C’est plus radical, mais nettement plus coûteux, environ 20 à 25 euros le petit flacon. On en trouve dans les jardineries, mais aussi dans les magasins de bricolage qui proposent un rayon jardin. On pulvérise les produits que la plante assimile directement. Il peut pleuvoir deux heures plus tard, cela n’aura aucune conséquence.

Le produit agit au moins pendant 2 à 3 semaines. Au-delà, il faut vérifier s’il y a encore des chenilles et, si c’est le cas, il faut recommencer le traitement.

Chez Luxgreen, à Marche-en-Famenne, Marielle, la fleuriste qui s’occupe aussi de la caisse du magasin, explique: "Depuis quelques jours, on vend énormément de produits contre la pyrale. Si avant un client sur 10 en achetait, on est à quasi 15 clients sur 15 aujourd’hui. Parfois, des personnes arrivent un peu inquiètes avec des photos de leurs buis demandant ce qu’elles peuvent faire. D’autres amènent même carrément des larves au magasin pour les montrer."

"On est quasi en rupture sur certains produits"

Sophie, horticultrice chez Luxgreen, ajoute qu’une fois les buis devenus secs et bruns, il n’y a plus rien à faire pour les sauver: "Je pense qu’on peut essayer de les rabattre très fort et espérer qu’ils repartent. Toutefois, si vous possédez des petites boules ou petites topiaires sèches, c’est peine perdue ; il faut les remplacer."

L’horticultrice dit encore que les gens posent des questions tous les jours sur ce qu’il convient de faire. "On fait face à une véritable invasion de la pyrale et toutes les régions sont touchées. J’oriente nos clients vers nos produits en magasin, mais la demande est telle qu’on commence à être en rupture !"

Quand on lui demande ce qu’on pourrait utiliser à la place de ces produits à diluer dans l’eau, la spécialiste parle de la poudre de lave: "Oui, il faut la souffler avec un appareil spécial que nous vendons aussi. La boîte de lave coûte 6 euros et la poudreuse 40 €. C’est peut-être cher pour cette machine, mais elle est réutilisable et peut servir pour souffler d’autres produits. La poudre de lave va se poser sur les chenilles et les dessécher", assure notre interlocutrice qui a entendu aussi parler des effets de l’eau de vaisselle ou du savon noir: "Mon grand-père utilisait cela pour lutter contre les chenilles dans ses choux, mais pour cela il faut être dans son jardin tous les jours ; c’est contraignant", conclut-elle.