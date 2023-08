Libramont: des centaines de chauves-souris logent dans le grenier de sa maison

Il sera encore mobilisé cette année lors de la nuit de la chauve-souris, qui a lieu ce samedi 26 août, pour sensibiliser les gens à la sauvegarde de ces espèces nocturnes dont la survie est primordiale pour la biodiversité. De plus, les chiroptères engloutissent des quantités énormes d’insectes dont des moustiques.

Des architectes sensibilisés par Natagora à la création de petites loges dans l’isolant

Le 26 août, les spécialistes, dont Frédéric Forget, parleront de l’habitat menacé de leurs protégées: "Il n’y a pour l’instant pas péril en la demeure en province de Luxembourg, mais cela risque de poser des problèmes dans le futur si on ne prend pas des mesures simples lors de travaux d’isolation de nos maisons à bâtir ou à rénover. Des techniques existent déjà, comme laisser une sorte de petite boîte logée dans les plaques d’isolant, par exemple. Des architectes formés à cela commencent à intégrer ces données au moment d’établir les plans. Ces techniques ne provoquent pas de ponts thermiques. C’est sans conséquence et utile, car les chauves-souris préfèrent nos maisons aux nichoirs à l’extérieur qu’elles boudent. Ces mammifères préfèrent la chaleur des toitures. La preuve, c’est que 95% des chauves-souris vivent dans nos bâtiments."

"Vingt-quatre espèces de chauves-souris en Belgique"

"On en compte vingt-quatre espèces en Belgique réparties en deux familles: les rhinolophes et les murins. La pipistrelle est la plus courante", précise encore le docteur Forget.

Il prévient encore qu’une rénovation ne peut pas être entreprise lors de la période de gestation de ce mammifère (de mai à août). Sinon, c’est la cata, puisqu’il ne donne naissance qu’à un petit par an, contrairement à la souris.

Il existe aussi des règlements de protection de ces espèces de chiroptères en Europe, comme c’est le cas au Grand-Duché, relève encore M. Forget: "Chez nos voisins du sud, une loi prévoit de compenser par un autre habitat, celui dont on prive la chauve-souris quand on rénove un bâtiment.

En Hollande, on a construit des abris dans la nature. Nous n’en sommes pas là chez nous, mais l’idée de leur laisser par exemple un espace libre entre le linteau et un châssis quand on fait des transformations, peut leur permettre de passer l’hiver en toute quiétude. C’est ce que j’ai fait chez moi quand j’ai rénové ma maison."

"Quand on a remplacé les châssis chez moi, on a prévu de garder des interstices pour abriter les pipistrelles en hiver"

"Il suffit pour cela de demander au menuisier de ne pas siliconer tout l’encadrement.

La chauve-souris a besoin de chaleur en été et recherche le confort d’une toiture, mais l’hiver, quand elle hiberne et que sa température corporelle retombe à quelques degrés pour ne pas consommer trop d’énergie, elle opte pour une petite fissure dans une cave, une grotte, un abri ou une fenêtre.

Là, blottie contre d’autres congénères, elle ne gèlera pas et pourra se réveiller sans problème au printemps", argumente encore le spécialiste de Wideumont.

Des centaines de pipistrelles logent dans sa maison

Sa maison abrite près de des centaines de pipistrelles et des grands murins (la plus grande espèce de chauves-souris en Belgique) dont certains ont le privilège de loger dans des sortes de nichoirs accrochés aux poutrelles apparentes du grenier de la bâtisse ancienne de la famille Forget: "Les pipistrelles logent et mettent bas entre le pare vapeur et la toiture. C’est pour cela que j’ai opté pour une isolation des vernes et pas entre les chevrons", ponctue le spécialiste qui démontre qu’en matière de construction ou de rénovation, tout bâtiment peut offrir un refuge pour ces mammifères en gardant 100% de ses performances énergétiques. La preuve chez lui.

Infos et inscriptions: www.natagora.be/nec