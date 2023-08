Habituée à briller avec Neufchâteau, celle qui s’est installée dans la région voici quelques mois n’a pas que le basket comme passion. Elle est aussi au top derrière les fourneaux. Passionnée de pâtisserie, la jeune fille, kiné dans la vie de tous les jours, a décidé de se lancer. pour essayer de vivre de sa passion.

"Sur ma semaine, on va dire que je bloque deux jours pour la pâtisserie et trois jours pour mon métier de kinésithérapeute, explique Laura Henket. Vivre exclusivement de mes pâtisseries ? J’aimerais bien. Cela reste un objectif pour le futur, mais je sais que cela prendra du temps."

La pâtisserie, Laura Henket a toujours apprécié. Mais c’est surtout durant le confinement qu’elle a commencé à multiplier les expériences.

"J’aimais réaliser des choses très basiques, comme des muffins par exemple, précise Laura Henket. Pendant le confinement, j’ai commencé à tenter des gâteaux un peu plus complexes. J’ai reçu un énorme livre avec plein de recettes de pâtisseries. J’ai aussi commencé à suivre des formations en ligne. C’est comme cela que tout a commencé. Une pâtisserie de référence ? Je n’ai pas vraiment une chose qui sort du lot. Mais j’aime énormément la pâtisserie française. Si je devais définir ma pâtisserie ? Bonne question. J’aime beaucoup ce qui est peu sucré, ce qui est léger. J’aime réaliser des associations avec des épices. Cela me définit bien. Le principal, selon moi, c’est le goût. Je ne commence pas à réaliser plein de détails au niveau de la décoration par exemple. Ce qui compte, c’est que le gâteau soit bon."

"Les métiers de l’artisanat sont encore vus de manière négative"

On l’a dit, Laura Henket rayonne aussi sur les terrains de basket même si une blessure l’oblige à rester sur la touche pour quelques semaines encore. Mais au final, où trouve-t-elle le plus de plaisir ? Face au panier ou devant ses fourneaux ? "C’est différent et je n’ai pas envie de choisir entre les deux, souffle la jeune fille. Le basket, cela m’apporte certaines choses. La pâtisserie aussi. Avec le basket, je suis en équipe alors que dans la cuisine, je suis toute seule. Et puis, le basket, cela reste un plaisir, je ne joue pas pour gagner de l’argent. La pâtisserie ou mon métier de kiné ? Attention, j’aime mon métier. Mais ce n’est pas une passion. Quand je cuisine, je peux rester des heures à travailler, à expérimenter certaines choses."

On a aussi demandé à Laura Henket si elle ne regrettait pas d’avoir attendu aussi longtemps pour se lancer dans la pâtisserie ? "Non. Ce que je regrette, c’est que dans notre société, si tu as des facilités à l’école, on te pousse à suivre des études supérieures, note Laura Henket . Les métiers de l’artisanat sont encore trop souvent vus de manière négative. Or, avec les années qui passent, en grandissant, moi, je me rends compte que j’adore créer. Le seul petit regret que je pourrais avoir, c’est de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt."

Elle avait passé le casting pour "Le Meilleur Pâtissier"

Depuis quelques semaines, Laura Henket a donc lancé de manière plus officielle son activité sur les réseaux. Et les commandes sont nombreuses. "Idéalement, il faut commander au moins 72 heures avant, cela me permet de m’organiser, dit-elle. Si je vais encore acheter des pâtisseries dans les boulangeries ? Je ne dis pas non à une pâtisserie classique, comme un bon éclair au chocolat, quelque chose que je ne cuisinerais pas chez moi. Participer à une émission de télévision ? J’avais passé le casting pour participer au meilleur pâtissier voici quelques années. J’avais réussi la première étape, mais je n’avais pas été plus loin. Mais désormais, comme j’ai passé le jury central, je ne peux plus participer à des émissions pareilles. Ceci dit, ce n’est pas très grave. Car avec du recul, je ne suis pas certaine que ce soit mon délire."

Envie de suivre les réalisations de Laura et d’avoir envie de manger un morceau de gâteau à chaque publication ? Rien de plus simple. Il suffit de suivre pechegourmand_bylaura sur Instagram ou sur Facebook.