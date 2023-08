L’Eclate s’éclate et joue les prolongations à Marche

Deux salles dans lesquelles Bénédicte Noirhomme, Myriam Gueuning, Cindy Wilmet, Nicolas Noirhomme, Monique Nizet et Nadine Buron, offrent à voir chaque jour de 10 à 18 h, des créations en tous genres et tous matériaux: peintures, dessins, bijoux, lampes et autres meubles, en céramique, porcelaine, bois, béton,…

Bénédicte Noirhomme, de Marche: "Je crée avec divers matériaux, c’est mon moyen de répondre à un besoin de m’exprimer de plus en plus librement."

Du bois mort de l’Ourthe

Cindy Wilmet et Nicolas Noirhomme, de Chéoux, déballent eux leurs créations pour la première fois et en couple. "Je travaille le macramé, en me concentrant sur la technique des nœuds, développe Cindy Wilmet. C’est une bonne thérapie d’évasion et de concentration."

Soudeur de profession, Nicolas est autodidacte. "Il aime toucher à tout et découvrir de nouveaux matériaux, même s’il a un faible pour le bois et le métal, poursuit sa compagne. Il réalise notamment des meubles, au moyen de bois mort, ramassé lors de promenades, parfois dans l’Ourthe."

Jadis professeur d’éducation physique, la Marchoise Monique Nizet n’a pas oublié son passé. "En 2002, j’ai dû arrêter de faire du sport en raison d’ennuis de santé. Je me suis tournée vers la peinture, l’acrylique précisément que j’explore. Je m’évade dans l’abstrait. La dualité du noir et du blanc m’inspire. J’aime le mouvement, la créativité et la structure que l’on retrouve dans le sport et la danse. Il y a 3 ans, j’ai découvert la porcelaine. Je cherche la finesse dans ce matériau."

Nadine Buron est également marchoise. Autodidacte, elle bâtit des œuvres en béton. "Pour moi, celui-ci est magique, il y aune alchimie. On est toujours surpris du résultat. On peut tester à l’infini des textures, des moules."

Enfin, Myriam Gueuning, de Bande, est coordinatrice de l’ASBL La Gatte d’Or à Harsin. "Depuis toujours, je crée à partir de toutes les matières, je prends plaisir à les transformer, à embellir…"

L’accès à l’univers de ces 6 artistes est évidemment gratuit.