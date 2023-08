Un mois de prison pour l'Attertois prétentieux qui "n'aime pas la police"

Un Attertois de 45 ans a été condamné par le tribunal correctionnel d'Arlon qui l'a sévèrement tancé dans ses attendus: "Il a manifesté son mépris pour les policiers qui le contrôlait, avec une intention méchante et une volonté de les injurier. la gravité des faits témoigne d'un manque de respect pour la loi et pour les autorités chargées de la faire respecter. De tels manquements sont de nature de troubler l'ordre public et s'opposent à toute mesure de clémence."