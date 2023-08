Evadé de l'hôpital d'Arlon, un dangereux détenu est repris par la police en 10 minutes!

Une fois à la clinique, il a faussé compagnie à ses deux surveillants et s’est évadé. Il est sorti de l’hôpital sans que les gardiens aient pu le rattraper.

Immédiatement, ils ont donné l’alerte et la police locale d’Arlon est intervenue très rapidement, selon les dires d’un intervenant: "Nous avons mis environ dix minutes pour localiser l’individu. Il se trouvait déjà à hauteur du garage Ford quand on l’a intercepté. Il fallait donc que notre intervention soit le plus rapide possible. Ce qui fut le cas."

Le policier reconnaît que le lourd passé du détenu en faisait une menace s’il avait réussi à s’évanouir dans la nature.

Erreur humaine ou pas ?

Selon des sources policières, un PV judiciaire a été ouvert puisqu’il s’agit bien d’une infraction. Le parquet a été prévenu et a déjà auditionné le prévenu. L’enquête devra déterminer s’il y a eu erreur humaine ou pas.

Un policier nous glissait dans l’oreille que ce serait sans doute judicieux de prévoir un local sécurisé à l’hôpital pour accueillir ce type de patient.