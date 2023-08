Un nouveau Collège de direction à la HERS

Suite aux élections organisées au printemps 2023, Laurence Denis, Directrice-Présidente sortante, a été réélue pour un nouveau mandat de cinq années à la tête de la HERS. Situation analogue pour le département pédagogique sur le campus de Virton. Cécily Champion a également reçu l’aval de ses pairs pour poursuivre jusqu’en août 2028. Du changement, par contre, à Arlon où Yves-Dominique Franck a pris la tête du département sciences et technologies et du département social.