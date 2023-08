Seconde session d’examens: la Maison de la culture d’Arlon fait le plein d’étudiants. Les lieux de culte, eux, n’attirent plus.

Il faut dire que le lancement de cet accueil dédié aux étudiants en blocus avait remporté un vif succès. "Du 11 avril au 26 juin, nous avons enregistré 400 inscriptions. Soit une soixantaine d’étudiants différents majoritairement en provenance d’Arlon et des alentours. Des étudiants pour la plupart en cursus universitaire ou en école supérieure. Et quelques étudiants du secondaire", précise Matthieu Sainlez, président de la Maison de la culture d’Arlon.

Un succès tel que l’ouverture avait été prolongée jusqu’au 23 juin pour répondre à la demande des étudiants. La décision de réitérer la formule avec l’arrivée de la seconde session en août aura été comme une évidence. "En avril tout s’est mis en place en deux à trois semaines par l’équipe de la MCA. On a dégagé un local au calme, ce qui a demandé une réorganisation des autres activités de la Maison de la culture. Mais on répond à une demande et c’est important d’assurer cet accueil. Tous les jeunes n’ont pas la chance de pouvoir travailler dans de bonnes conditions à la maison, et ils sont plus nombreux qu’on ne peut le penser. Et puis, cette formule permet aussi de montrer aux jeunes que cette Maison est aussi la leur, qu’ils y ont leur place", poursuit Matthieu Sainlez.

Travail et détente

Il faut dire que les étudiants sont particulièrement chouchoutés à la MCA. Un espace détente est mis à leur disposition avec boissons et collations gratuites ainsi qu’une PlayStation 1 un peu vintage certes mais qui a son petit succès.

Ce mois d’août a déjà enregistré 110 inscriptions en ligne. La semaine du 7 août dernier, une seconde salle a été ouverte pour répondre à la forte demande. Au fur et à mesure que les semaines passent et que les examens débutent, la demande tend à se tarir. Mais il reste des places. Les inscriptions, par demi-journée, sont disponibles sur le site shop.utick.be jusqu’au 1er septembre.