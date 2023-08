Le château du Faing à Jamoigne fera revivre la tragédie d'août 1914

En effet, comme nous vous en avions parlé dans nos colonnes il y a quelques semaines, le Syndicat d’initiatives "Vierre et Semois" de Jamoigne a programmé une semaine exceptionnelle de commémorations "Jamoigne 1914", dans le cadre superbe du site du château du Faing.

Avec la collaboration de la ville de Chiny, la Bibliothèque publique de Chiny et de nombreux partenaires, les organisateurs vont rappeler à leurs concitoyens et aux habitants de la Lorraine belge et française, les terribles événements d’août 1914.

Ces événements ont meurtri à jamais de nombreux villages de Gaume comme Rossignol, Ethe, Virton, Izel…

Massacres, saccages, prises d’otages, incendies, viols ont en effet semé la désolation dans la population et peu de familles ont été épargnées.

Animations diverses

Dès 18 heures, le mardi 22 août, sur le site: expositions, visites, animations…

Durant une semaine (sauf lundi et jeudi), le site du château du Faing proposera au public un programme riche et varié axé essentiellement sur le mois d’août 1914.

Le parc du château s’animera notamment avec des clichés, photos grandeurs natures et des panneaux explicatifs évoquant des faits importants qui ont marqué août 1914 dans la commune de Chiny.

Costumes d’époque

Des membres en costumes d’époque de l’association "Sur les Pas de la Mémoire" d’Ethe-Virton accueilleront comme ils savent le faire le public et plongeront déjà les futurs spectateurs dans l’univers du spectacle du soir. Dès 18 h, le public pourra visiter des expositions dans les salles et greniers du château du Faing. On y découvrira des photos inédites et des documents rassemblés spécialement pour l’occasion. Des visites guidées "spéciales 1914-1918" seront également organisées dans et à l’extérieur du château

À la bibliothèque

La bibliothèque publique de Chiny restera ouverte également. Elle proposera des ouvrages, romans et essais traitant de la Grande Guerre et diverses animations. À noter aussi sur le site, la présence de Radio sud et de la maison du tourisme de Gaume de Virton. Une petite restauration et des possibilités de rafraîchissement sont également prévues sur le site.

Rencontres littéraires et historiques

Rendez-vous aux lecteurs le dimanche 27 août à partir de 15 h. La bibliothèque accueillera plus de 15 auteurs, écrivains, dessinateurs qui ont évoqué dans leur(s) œuvre(s) les faits d’août 14-18 dans la région. Jean-Claude Servais dédicacera son livre "l’Alsacien", un des volumes de la série Tendre Violette (Casterman, 1986). Plusieurs cercles d’histoire de la région et le Musée Baillet-Latour seront aussi présents pour parler et expliquer leur travail de mémoire.

Infos: SI de Jamoigne, au 061 32 02 72.