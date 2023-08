Après plusieurs années passées dans le secteur des assurances, ce Gaumais d’une cinquantaine d’années a réorienté sa carrière en s’installant à son compte comme détective privé dans la commune de Musson après avoir suivi deux ans de formation à Liège.

"Plus jeune, lors de mes études de droit, j’étais déjà attiré par les enquêtes, les investigations. Observer, faire des déductions, fouiner, j’aimais ça. Puis en travaillant dans le secteur des assurances, j’ai fréquenté des détectives que l’on sollicitait suite à un sinistre suspect ou un problème pour lequel on pouvait subodorer une fraude."

La formation qu’il a suivie durant deux ans à Liège était solide, avec beaucoup de droit pénal, droit civil, droit du travail, mais aussi des exercices pratiques d’enquête. On ne peut s’installer impunément comme détective privé. Il faut bénéficier d’une autorisation du SPF Intérieur, mais aussi répondre strictement à la déontologie de la profession, à la discrétion et confidentialité des missions.

Par convention

Son pseudo comme détective privé est Éric, mais rien à voir avec le prénom. E. R.I. C. est la contraction de Enquête-Renseignement-Investigation-Consultance. Le détective privé gaumais dispose d’un grand nombre de contacts dans tout le sud de la province, mais il peut investiguer beaucoup plus loin dans le pays, là où le mènent ses missions et surveillances. "Et quand ça va trop loin ou que ça aboutit dans un pays voisin, je peux travailler en relais avec un collègue étranger."

Éric: "Mes dossiers les plus nombreux consistent à fournir à un client ou une cliente les preuves que son conjoint la trompe ou le trompe. Mais on ne fonce pas comme cela tête baissée. Il faut une méthode. J’ai d’abord un entretien avec ma cliente ou mon client pour qu’elle (ou il) me fournisse un maximum d’éléments sur son conjoint. N’a-t-elle (ou il) que de simples soupçons ou cela va plus loin ? Ensuite, on établit une convention portant sur le type de mission, son contenu."

Les tarifs horaires peuvent très fort varier en fonction de la durée et la difficulté de la prestation. Mais comptez une moyenne de 70 à 10 0 de l’heure + la TVA.

Éric Détective ; "Le métier est passionnant, mais pas de tout repos. On peut être en filature plusieurs jours et ne rien obtenir. J’ai par exemple observé 3 ou 4 jours d’affilée une dame pour laquelle le mari avait des soupçons d’infidélité. J’ai remarqué qu’elle cherchait une personne dans un quartier, mais malgré ma discrétion, elle a fini par me repérer. On a une obligation de moyens, pas de résultats."