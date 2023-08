Ghislaine Rousseau a fait son dernier tour de piste à Ortho

En 1982, elle rachète le Forum d'Ortho

Visage bien connu de la commune, Ghislaine Rousseau a un parcours atypique. Née après guerre et originaire d’Ath, elle est devenue institutrice après ses études. Elle a ensuite épousé Jean-Jacques Rousseau, médecin, avec qui elle est amenée à parcourir la Belgique. En 1982, ils décident de racheter l'ancien hôtel-restaurant "parc résidence", à Ortho. "Le premier objectif n'était certainement pas d'y ouvrir une salle de bal, explique le fils de Ghislaine, Frédéric Rousseau. Mais les gens du village étaient fort attristés que cette salle ne soit plus ouverte. Ils disaient qu'elle s'était endormie. Mais ce n'était pas leur métier." À l’époque, le fils du secrétaire communal d'Ortho interpelle Jean-Jacques Rousseau avec la même sollicitation. Et de fil en aiguille, le couple retape l'endroit et le rouvre pour le plus grand bonheur des habitants. "Ma maman est alors devenue la patronne du lieu, plus connu aujourd'hui sous le nom du Forum d'Ortho, après avoir été institutrice ou encore assistante en médecine avec mon papa, reprend son fils. Elle a également travaillé dans une banque et a ouvert une agence matrimoniale. Elle était comme ça, il ne fallait jamais se laisser aller."

"Elle éduquait les jeunes sur leur comportement nocturne"

Ghislaine Rousseau était d'un naturel très joyeux. Elle aimait le partage et cela se ressentait forcément dans sa nouvelle activité, qu'elle a tenue pendant plus de 30 ans. "Elle considérait le personnel comme ses enfants. Au niveau des sorteurs, elle accueillait tout le monde mais attention, elle y faisait régner l'ordre, se souvient encore son aîné. C'était un peu comme une grande salle de classe. Elle essayait surtout d'éduquer les jeunes sur leur comportement nocturne. Elle appliquait la recette qui mêlait autorité, bienveillance, empathie et ouverture d'esprit. Pour l'anecdote, lorsqu'elle refusait l'entrée à certains d'entre eux, elle était contente de les voir s'excuser. Alors, elle leur donnait une seconde chance." Ce n'est pas la seule anecdote dont beaucoup se souviennent, preuve de son caractère. "C'était une main de fer dans un gant de velours, dit encore Frédéric Rousseau. À la fin des années 80, la mode punk est arrivée. Un soir, la terreur du village est arrivée, il mesurait 1,90 mètre et avait dû passer des heures à faire une crête dans ses cheveux. Il se comportait mal et elle n'arrivait pas à en être maître. Jusqu'au moment où elle a sorti le jet d'eau pour l'arroser. Il n'avait plus de crête après ça." Mieux encore, lorsque Ghislaine estimait que la musique allait trop fort, celle-ci coupait le courant, laissant les fêtards sans musique ni lumière. Du haut de son 1,60 mètre, Ghislaine savait se faire respecter avec humour.

Il y a quelques années, la tenancière du Forum a appris qu'elle souffrait de Parkinson. "Malgré la maladie, il fallait qu'elle bouge, reprend encore son fils. Elle n'arrêtait pas de danser. Dimanche, la veille de son décès, elle est allée faire le tour de la brocante d'Ortho, comme si elle faisait un dernier tour de piste pour dire au revoir." Beaucoup la regretteront, que ce soit sa famille, son grand réseau de copines fidèles, ses coiffeuses qui lui donnaient tant de bonheur ou encore son équipe médicale que la famille remercie. La messe des funérailles aura lieu ce samedi 19 août à 11 h à l’église d’Ortho.