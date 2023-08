Marcourt: l'accès à l'Espace Moureau fermé jusqu'à nouvel ordre!

"Il y a beaucoup de parkings sauvages, notamment sur le RAVeL"

Le site, qui comprend des barbecues, des endroits de pique-nique et l’Ourthe à proximité, est donc désormais interdit au public. Une décision prise par la Commune ce mardi 15 août. "Il y a une fréquentation trop importante de cet espace, explique le bourgmestre de Rendeux, Cédric Lerusse. Et ce, malgré la série de mesures que nous avons mises en place au début de la saison pour essayer d’encadrer les choses." Entre autres, un stewart a été engagé par la Commune et par le Syndicat d’initiative, des conteneurs plus grands ont été envisagés pour les poubelles et les parkings ont été mieux renseignés. Pourtant, rien n’y fait. "Malgré ces mesures, nous n’arrivons pas à encadrer les choses lorsqu’il y a du beau temps, reprend le bourgmestre. Il y a tellement de monde ! Et avec ça, beaucoup de parkings sauvages. Tout cela engendre des problèmes de circulation avec la difficulté pour les agriculteurs de passer avec leur charroi. Et puis, beaucoup se garent aussi sur le RAVeL. Ces situations sont problématiques et nous obligent à faire venir la police sur place."

"Nous n’arrivons plus à suivre pour que le site reste propre"

Ce lundi 14 août encore, 250 personnes étaient présentes sur le site, ce qui est évidemment beaucoup trop pour l’espace. "Avec des problèmes de déchets sur l’aire, affirme encore Cédric Lerusse. Nous n’arrivons plus à suivre pour que le site reste propre et sans nuisance. Nous nous sommes dit que ça allait être pareil le week-end qui arrive, avec le beau temps annoncé, nous avons donc décidé de fermer l’Espace Moureau jusqu’à nouvel ordre." C’est la première fois que la Commune, en concertation avec le Syndicat d’initiative, décide de fermer le site à cause de l’affluence. "Si des barbecues sont déjà bien présents sur le site, cela n’empêche pas les visiteurs de s’y rendre avec leur propre barbecue mobile, regrette encore le bourgmestre. Là non plus, nous n’arrivons pas à faire respecter certaines règles. Et s’il y a un mieux au niveau des déchets avec les mesures déjà prises, ce n’est toujours pas suffisant. En tout cas, pas avec une affluence comme celle de lundi dernier." Ce non-savoir-vivre est donc sanctionné puisque le site ne rouvrira qu’une fois que la Commune l’aura décidé.