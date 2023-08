Le Donkey Rock Festival de Sélange est le plus petit des grands festivals et le moins cher

"Cela peut paraître violent, admet Christophe Di Ioro, mais pour être souvent sur des événements consacrés à ce genre de musique, il n’y a jamais de bagarres. Je suis un fan de ce type de musique, Pour mon plaisir, je parcours souvent des kilomètres dans les festivals de rock extrême, mais avec l’âge, cela devient plus difficile. Il faut souvent garer sa voiture très loin, marcher des heures pour arriver près des scènes. Ici à Sélange, notre petit festival est apprécié par les connaisseurs pour sa proximité et sa convivialité."

Samedi, la nuit est douce. À proximité du bar dans le fond de la salle, dehors autour du chapiteau, il y a du monde. Visiblement, le groupe qui fait l’affiche de la soirée, Opium du Peuple, est attendu. Lors de son dernier passage il y a quelques années, les Français d’Albi (Tarn) avaient enchanté le public. Le groupe déjanté reprend des classiques de la chanson française et les propose à une sauce rock punk, aussi surprenante qu’entraînante. Tout un programme !

Triplay met le feu

La journée finale de dimanche, favorisée par le beau temps, a été exceptionnelle, avec un final incroyable du groupe Triplay, le groupe du Mussipolitain Fabio Ughi, qui a mis le feu dans une ambiance dingue. "On ne sait jamais si le succès est dû à un groupe ou à un autre, remarque Christophe Di Ioro. Dimanche, les concerts de l’Harmonie et des Gauff ont été super et très appréciés, mais la fin du Donkey Rock avec Triplay restera marquée à jamais dans les mémoires."

Un bilan plus que satisfaisant pour le Donkey Rock 2023. Une fameuse récompense pour les organisateurs après trois ans de galère. Le cap sur 2024, qui était en balance dans leur esprit, est déjà attendu de pied ferme par les festivaliers emballés par leur week-end sur les hauteurs de Messancy.