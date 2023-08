La R.E.S. Petitvoir, une histoire longue de 50 ans fêtée durant tout ce week-end

Le club de Petitvoir est devenu grand, royal même! La Royale entente sportive Petitvoir-Tournay célèbre en effet ses 50 ans d’existence ce week-end du 18 au 20 août. Si l’anniversaire précis était en 2021, le club de foot a préféré attendre de passer les turbulences covidiennes pour dignement fêter cet anniversaire. C’est qu’à sa création, pas sûr que ses fondateurs auraient parié sur une telle longévité. "Au départ, c’est un peu un challenge, un truc lancé en l’air par deux, trois copains qui ont décidé de créer une équipe en 1971, retrace le président actuel Henri Chaidron. Et 50 ans après, le club est toujours là !" Toujours debout, mais pas exactement au même endroit puisque le terrain de foot a déménagé en 1983, toujours dans la même rue, mais un peu plus loin à la sortie du village, pour trouver sa place actuelle. "Au niveau des autres dates clés, on peut citer 2002 avec la pose de l’éclairage, qui a donné une autre dimension aux installations, se rappelle celui qui est président depuis 16 ans. En 2004, c’est la naissance de l’équipe féminine, qui est aussi un peu parti d’un challenge. Et 20 ans plus tard, nous en avons quatre, deux jeunes et deux premières."