Justine de Ceuninck, originaire de Sivry (Etalle) et habitant actuellement Rossignol, vit avec beaucoup de naturel et de décontraction cette ascension qui l’a vue gravir les échelons rapidement.

"J’avais en réalité plus peur de ma crédibilité en raison de mon jeune âge. Mais travailler avec une grande majorité d’hommes n’a jamais été un problème pour moi. J’ai côtoyé beaucoup d’hommes à l’Académie de police pour ma formation. Certains policiers de la zone de Gaume ont 55 ans et ont une longue expérience de terrain.

Bien sûr, dans ma manière de coordonner et d’être officier, je respecte la façon de fonctionner de ces policiers expérimentés et qui m’en apprennent beaucoup. Je suis à leur écoute."

Sage et très lucide, la jeune commissaire de police.

Elle a demandé à d’abord prester comme inspecteur de police

Sa crédibilité, elle l’a gagnée aussi en s’engageant elle-même dans des missions à la base, pour connaître au mieux les opérations de terrain.

"Après mon école secondaire à Saint-Benoît Habay (option éco et maths fortes), j’ai obtenu un baccalauréat d’assistante sociale à Liège puis ai décroché un Master en criminologie à l’ULiège en juin 2018. J’ai suivi ensuite durant un an ma formation à l’Académie de police.

Après, j’aurais pu être intégrée directement comme officier dans la zone de police de Gaume, mais j’ai souhaité être nommée inspectrice pour connaître au mieux la réalité du ter rain."

Puis dès mars 2022, Justine De Ceuninck réussit les tests pour suivre la formation d’officier à l’Académie de police à Bruxelles.

Elle devient officier un an plus tard et est depuis lors commissaire de police dans la zone de Gaume, adjointe à la direction des opérations.

"Quand j’ai été inspectrice aux côtés de mes collègues, ça a été très utile pour moi de travailler de nuit et de jour, en patrouille, pour bien connaître le terrain. Je me souviens par exemple d’un événement grave, une personne s’immolant par le feu en pleine rue à Houdrigny. On a fait appel aux forces spéciales d’intervention à Bruxelles. Mais c’était trop long pour qu’elles descendent jusqu’ici. On a dû tout gérer nous-mêmes", raconte Justine.

Elle croit beaucoup aux drones et bodycams

La jeune commissaire a des idées, des projets, mais elle n’a nulle intention de réformer tout, trop vite. Il faut d’abord bien connaître les hommes et les spécificités de la zone. "Ma priorité est que tout le monde dans la zone de police puisse travailler dans de bonnes conditions et en bonne cohésion. Le futur hôtel de police à Virton sera un bel outil. Nous intensifierons aussi la présence sur le terrain à Virton avec plus de présence policière."

On l’interroge sur l’usage de plus en plus courant des drones. "C’est un grand progrès, répond-elle. Nous avons dans la zone de Gaume 4 hommes formés au pilotage de drones. On a fait appel encore à nos drones récemment, lors de l’évasion de plusieurs détenus de la prison de Saint-Hubert."

Mais lors de gros événements festifs aussi. Par exemple lors du carnaval de Florenville, "le drone a permis rapidement de repérer qu’il y avait de gros soucis de parking et circulation ".

Quant à l’utilisation des caméras de vidéosurveillance en ville et de bodycams par les agents, Justine De Ceuninck estime qu’il s’agit de "réelles plus-values".

"Ainsi, grâce aux bodycams qui enregistrent et filment lors d’une intervention, la personne qui se rebelle ne pourra pas dire que les policiers l’ont insultée ou maltraitée puisque tout se retrouvera filmé."

Avec la commissaire De Ceuninck, ils sont désormais 4 officiers dans la zone de Gaume puisqu’outre le commissaire divisionnaire Jean-Yves Schul, on retrouve les commissaires Alain Lequeux et Éric Gérard.

Le commissaire Éric Lacave, de son côté, a pris récemment sa pension.