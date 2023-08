Des délires aux idées claires : le 49e Festival de Chassepierre, c’est ce week-end

Délires ou idées claires ?

À la veille de ses noces d’or avec les bords de la Semois, c’est la 49e édition cette année, le festival s’articule autour du thème "des délires aux idées claires". "Si les spectateurs seront comme de coutume invités à monter à bord de nombreux transports de rire, à emprunter les sentiers de la poésie, des équilibres précaires et de l’absurdité, à entrer en doux délires, ce sera pour mieux les mener vers des idées claires, celles que les artistes auront à cœur de leur faire partager. S’engager dans la joie et parvenir à s’engager dans son existence quotidienne. À travers les sourires, arriver à faire réfléchir sur l’égalité, le respect du vivant sous toutes ses formes. Être ensemble, être en fête, et ensuite laisser ruisseler en soi les messages présents à l’arrière-plan des spectacles", explique-t-on du côté de la programmation.

De 6 h à minuit

Cette programmation, c’est plus de 50 compagnies, venues de Belgique, de France, de Suisse, des Pays-Bas, de Grande-Bretagne, d’Allemagne et d’Italie. C’est aussi, comme chaque année, l’idée nouvelle qui fait que chaque édition a une saveur particulière. Cette fois l’idée va en dérouter plus d’un puisqu’il faudra être un lève-tôt pour en profiter. En effet, pour la 1re fois, rendez-vous est donné à 6 h 30 à la Maison de Pays (ancien presbytère) pour "débuter la journée et vivre une expérience sensible au gré d’un récital d’art vocal, comme une méditation, une contemplation, un moment hors du temps avec Bernard Massuir et son spectacle “Pieces of peace”".

Moment attendu de chaque édition, le spectacle du soir dans la grande prairie. Cette année, il sera assuré par la compagnie Les P’tits Bras (France) qui, pour l’occasion, fêtera ses 20 ans, avec une nouvelle création alliant le cirque, l’humour et l’esthétique pour clôturer les deux journées du festival tout en donnant déjà le ton de la prochaine édition, celle du 50e. Rendez-vous à 22h pour une heure de spectacle.

Entre les deux, pas moins d’une centaine de représentations, chaque jour données par une cinquantaine de compagnies, la majorité proposant leur spectacle deux ou trois fois dans la rue.

Marché artisanal

Si bien évidemment, nous sommes dans le Festival des arts de la rue, la rue est un des éléments clés de la manifestation avec plusieurs spectacles déambulatoires ou des scènes installées sur les usoirs, elle accueille aussi un marché artisanal dans tout le centre du village. "Permettre à des artistes et artisans de mettre en valeur leur savoir-faire dans les rues, c’est la genèse de la Fête des Artistes", termine Patrick Goffin, vice-président et responsable du marché artisanal. Les papilles ne seront pas oubliées.

Préventes jusqu’au 18 août à 19 h : adulte: 20 €/1 jour – 30 €/2 jours ; enfant (8 à 12 ans) – 8 €/1 jour – 12 €/2 jours. Sur place, les 19 et 20 août (paiement en liquide): adulte: 28 €/1 jour – 38 €/2 jours ; enfant (8 à 12 ans) – 10 €/1 jour – 15 €/2 jours. Réservations: www.chassepierre.be "tickets" ; Au Syndicat d’Initiative de Florenville.

Scène internationale pour talent local

À cinq sur la photo, les musiciens du River's Boat Band seront en réalité à six dans les rues de Chassepierre. ©EdA

Si, officiellement, le Festival de Chassepierre se tient sur deux jours, 19 & 20 août cette année, depuis pas mal de temps, il se met en marche dès le vendredi soir. "Au début, il s’agissait de mettre en valeur les galeries locales. Un groupe musical animait les rues en allant de galerie en galerie. Par la suite, un spectacle, en général circassien, a été ajouté au centre du village et depuis cinq, six ans, un concert clôture la soirée au cercle Saint-Martin".

Une initiative qui, la première fois, n’était pas prévue. "En fait, trois musiciens, dont deux du village, sont entrés au cercle après avoir joué en direct dans l’émission de Cédric Wauthier sur la 1re. Estimant sans doute que se monopoliser pour seulement trois minutes, c’était un peu court, ils se sont lancés dans une jam qui a mis le feu jusque bien tard". Vu le succès, l’idée du concert du vendredi s’est rapidement concrétisée dès l’année suivante.

Cette année, on retrouvera, dès 18 h 30 dans les rues, le River’s Boat Band, un groupe de jazz dixieland dans lequel on reconnaîtra deux musiciens du village, le père à la clarinette et le fiston au trombone. À 20 h, au centre du village, place à la danse avec le spectacle donné par l’école de danse Marie Simon, de Florenville. Pour terminer la soirée, rendez-vous est donné au cercle St-Martin pour faire la fête avec le Melting Potes Trio, groupe gaumais pur jus avec deux musiciens du village et le batteur issu de Pin.

L’ancrage local se manifestera encore le dimanche avec, dès 10h durant la messe dominicale dédiée aux artistes et artisans, l’interprétation de "La Messe des Artistes", composée par l’organiste de l’église de Chassepierre et à l’issue de l’office, le traditionnel concert promenade de l’harmonie "Les Amis Réunis" de Muno.