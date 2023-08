Vaux-sur-Sûre : des gros coups de vent ont cassé de nombreux arbres

La première chose que certains habitants ont faite en sortant du lit, c’est constater les dégâts occasionnés cette nuit-là, que ce soit dans leur jardin ou dans leur village. Rue de Marche, dans le village Vaux, par exemple, du côté de Rosières ainsi qu’à la Fagne Wéry, de nombreux arbres ont été arrachés par le vent et se sont retrouvés allongés sur la chaussée ou en dehors.

Ce sont les agriculteurs du coin qui se sont mobilisés et qui ont déblayé les nombreuses branches à l’aide de leur manitou. À la sortie du village de Vaux, c’est un hangar qui a souffert. Le bourgmestre Yves Besseling précise aussi que les services communaux sont intervenus sur la route entre le recyparc et le village de Rosières. Des images impressionnantes, surtout lorsque l’on se souvient des éclairs et des rafales qui ont fortement soufflé quelques heures auparavant, ce qui avait déjà réveillé bon nombre d’habitants.

Au sein des pompiers, il n’est pas question d’employer le terme de tornade, mais plutôt d’un gros coup de vent localisé. Ce n’est pas le seul endroit touché puisque des arbres sont tombés à cause du vent aux quatre coins de la province.