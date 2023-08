De la culture des céréales en passant par la fabrication de la farine puis du pain, ces passionnés ne comptent pas leurs heures. Pourtant, ils n’étaient pas du tout issus de ce monde.

C’est en 2010 que l’idée de fabriquer son propre pain est venue à Simon. "À l’époque, j’étais musicien et j’habitais dans un habitat groupé, explique-t-il. Nous vivions en autosuffisance sauf au niveau du pain. J’ai donc décidé de me lancer dans sa fabrication". Autodidacte, Simon apprend les bases en se documentant et en prenant conseil chez son boulanger. En 2015, il s’installe à Tournay (Neufchâteau) et achète ses toutes premières machines pour cultiver ses céréales et produire son propre pain. "J’ai alors pris contact avec l’épicerie du Centre à Neufchâteau et j’ai commencé à me faire connaître dans les marchés du terroir de la région, précise l’artisan. Il était important de faire goûter mon pain et d’avoir un retour avant d’investir davantage dans le métier". Face au succès, il investit alors sur fonds propres notamment pour acquérir un moulin. Un crowdfunding lui permettra de réduire le montant d’achat d’un four.

Au levain, le meilleur pain

Actuellement, le couple est donc pratiquement autonome dans la fabrication de son pain. Il leur est néanmoins encore nécessaire de commander certaines céréales à des agriculteurs de la région. Après le tri des céréales, le stockage et le décorticage, les artisans utilisent leur moulin dernier cri pour fabriquer la farine. Vient ensuite la fabrication du pain en tant que tel. "Nous ne réalisons que des pains au levain, souligne Simon Menot. Cela demande beaucoup plus de temps et de préparation qu’un pain traditionnel. Pourquoi au levain ? Car le pain se conserve plus longtemps et nourrit mieux. Avec 2-3 tranches, un adulte est rassasié. De plus, pour les intolérants au gluten, le pain au levain est plus intéressant. Alors oui, notre pain est plus cher mais si on analyse sa conservation et son apport, son coût n’est guère différent". La petite entreprise familiale produit des pains deux fois par semaine, toujours sur commande, ce qui évite le gaspillage. "La production est très bonne puisque nous sortons entre 600 et 700 pains par semaine, se félicite Simon Menot. Ceux-ci sont vendus dans les épiceries du coin". Et maîtrisant l’ensemble de la chaîne de production de A à Z, c’est même Simon qui se charge de livrer les pains dans les différents points de vente.

Des journées longues

Des avantages de son métier, Simon Menot peut en citer plusieurs. Travailler dans sa propre maison lui permet d’être en contact permanent avec sa famille. "Ce que j’apprécie dans mon métier, c’est le contact avec le vivant, précise-t-il. Le végétal, les prairies, les fleurs, les animaux ou encore la météo, j’apprécie ce côté vivant. Dans la boulangerie, j’apprécie l’alchimie de toutes les particules vivantes qui donnent un produit fini excellent, c’est très gratifiant". Mais comme dans tout métier, il y a également des désavantages. Le plus contraignant pour Simon, c’est sans conteste les horaires de travail. "Rien que la boulangerie occupe à temps plein, souligne-t-il. À cela, il faut ajouter toutes les autres tâches que nous effectuons. Les nuits sont donc souvent courtes et il n’est pas toujours évident de trouver des moments où décrocher. Les périodes de Toussaint et de Noël sont néanmoins plus tranquilles". Malgré son emploi du temps chargé, le couple a encore d’autres projets derrière la tête. Il souhaite notamment se tourner vers l’agro-écologie. La famille va aussi prochainement proposer des séjours en yourte.