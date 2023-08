Réaménagé, le parc Foncin à Virton est inauguré: "Il a retrouvé sa place et sa beauté"

De leur côté, les adultes font le tour du bassin, entièrement réaménagé au centre du parc. Celui-ci dispose à présent d’une fontaine et est longé par une terrasse en bois. En mauvais état, le parquet a été reconstruit par les bénévoles et est équipé de deux bancs invitant à profiter du cadre reposant. "La mare a été restaurée dans le but de développer la biodiversité. Plusieurs espèces ont été plantées aux abords. Dans la même optique, nous aimerions installer des plantes fleuries l’an prochain mais aussi des nichoirs, hôtels à insectes, etc.".

L’échevine de l’environnement, de la biodiversité et des espaces de jeux, qui fait partie du groupe participatif à l’initiative de ce projet, se réjouit de cette inauguration: "Le parc Foncin a retrouvé sa place et sa beauté. Ce poumon vert est désormais un lieu de repos, une invitation à la promenade. Il est appelé à devenir un lieu essentiel de rencontres et de ressourcement. Je tiens à remercier tous les bénévoles pour cela. Travailler avec un groupe de volontaires est particulièrement fédérateur. Nous avons tout d’abord défini ce que nous voulions: un endroit calme et non défiguré. Les premiers retours des citoyens sont très positifs. Les gens sont heureux et les familles peuvent à nouveau circuler."

Pour permettre à chacun de prendre "possession" du parc, des activités ponctuent cette inauguration: jeux, lectures d’histoire sous les arbres, maquillages pour enfants, piste de pétanque, concerts, etc. De quoi réjouir petits et grands.

Continuer à imaginer et réaliser

Si un important travail de nettoyage, de remise en état et d’aménagement a été réalisé main dans la main par l’équipe de bénévoles ainsi que par les ouvriers communaux, d’autres projets sont à l’ordre du jour comme la rénovation du muret près de l’eau et la création d’une scène dans la partie centrale, pour faire du parc un espace de culture accueillant des expositions ou des concerts. Une guinguette pourrait également voir le jour près du mur du fond, débarrassé de ses ronces grâce aux volontaires.

Le projet de transformation étant axé sur la nature, les arbres remarquables, offrant de l’ombre lors des beaux jours et suscitant l’admiration, bénéficieront quant à eux de plaquettes explicatives.