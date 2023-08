Nassogne: cinq jeunes solidaires des aînés et leur commune ont multiplié les petits travaux

Peinture, entretien d’espaces verts, aménagement, nettoyage, leurs mains généreuses ont surtout bénéficié aux aînés. Ceux-ci avaient sollicité leur aide. Comme le club de pêche, l’ASBL les Goffes, et le club de tennis de Nassogne, pour des tâches de nettoyage et rafraîchissement. Parfois même en avance dans un planning pourtant très fourni, ils ont aussi ramassé les déchets jonchant places et aires de jeux, et rafraîchi les abords de la petite chapelle, rue des Chemineys à Nassogne.

Comme en 2022, leur solidarité a trouvé son point d’achoppement au Château du Bois, au LAN, le temps d’une matinée de jardinage. Où ils ont partagé un repas avant quelques nouveaux jours de congés bien mérités.